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Bakan Pakdemirli'nin annesi kaza yaptı

Bakan Pakdemirli'nin annesi kaza yaptı
Bakan Pakdemirli'nin annesi kaza yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin annesi Nuran Pakdemirli’nin (80) içinde bulunduğu araç Manisa’da trafik kazası yaptı. Kazada Bakan Pakdemirli’nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemali Çetin (74) yaralanırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dayısı Cemali Çetin'in kullandığı 35 EZN 81 plakalı araç karşı yönden gelen Serhan N. İdaresindeki 45 SY 894 plakalı traktörün son anda fark edilmesi nedeniyle yolun dışına savruldu. Kazada traktördeki mısır balyaları yola dökülürkenaraç içerisinde bulunan Bakan Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemali Çetin yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan Manisa protokolü de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç da hastaneye gelerek Bakan Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemali Çetin'in sağlık durumları hakkında doktorlardan ve hastane yönetiminden bilgi aldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar müşahede altında tutuluyor.

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - Ersan Erdoğan
 

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