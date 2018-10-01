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Bakan Pakdemirli'nin eşinden 'hayat kurtaran' ilk yardım

Bakan Pakdemirli'nin eşinden 'hayat kurtaran' ilk yardım
Bakan Pakdemirli'nin eşinden 'hayat kurtaran' ilk yardım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin eşi doktor Ahu Pakdemirli, ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan bir vatandaşın yardımına yetişti.

Bakan Pakdemirli’nin eşinden 'hayat kurtaran' ilk yardım - Tıkla İzle

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okul İlk ve Acil Yardım programında öğretim görevlisi, Fizyolog ve aile hekimliği sertifikası olan Bakan Pakdemirli'nin doktor eşi Ahu Pakdemirli, rahatsızlanan Cemil Abaklı'ya ilk yardım tedavisinde bulundu.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hippoterapi Merkezi bahçesinde ailesiyle birlikte kahvaltı yapan ve bir anda rahatsızlanmasıyla çığlıkların atıldığı masadaki 42 yaşındaki Cemil Abaklı'ya müdahale eden Doktor Ahu Pakdemirli, Abaklı'yı ilk olarak sert zemine yatırıp, bilinç kontrolü yaptı. Pakdemirli daha sonra nabız, solunum sayısı ve tansiyonuna baktı. Müdahale sırasında, Abaklı'ya dil altı hapı verilerek ilk yardım ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abaklı'ya müdahale etti. Bu sırada doktor Pakdemirli, eşi Bakan Pakdemirli ile birlikte fenalaşan vatandaşın durumu konusunda yetkilileri bilgilendirdi. Müdahale sırasında hasta yakını Pakdemirli'ye 'Allah sizden razı olsun, sağolasınız' diyerek teşekkür etti.

Yapılan müdahalenin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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