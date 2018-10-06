Bakan Pekcan: 'Almanya ile ilişkilerde duvarları yıkacağız'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya Büyükelçiliğinin resepsiyonuna katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Pekcan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Pekcan, "Daha çok Alman yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Hali hazırda 2017 rakamlarına göre Almanya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımları 82 milyar dolar ama Türkiye'deki yatırımları sadece ve sadece 295 milyon dolar civarındadır. Son 3-4 seneye bakabildim. Hepsinde de doğrudan yatırımlar içinde Türkiye'nin payının yüzde 0,5 seviyesinde olduğunu gördüm. Bu, bizim tarihi dostluklarımıza, akrabalık bağlarımıza ve çok değer verdiğimiz ilişkilerimize yakışmayan bir rakam. Dolayısıyla Bakanlık olarak ihtisas serbest bölgelerinde daha çok Alman yatırımcıyı, daha çok katma değer üreten, daha yüksek teknoloji ürünlerinde, enformasyon teknolojilerinde, bilişimde ve yazılımda bir arada görmeyi daha çok bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Altmaier Türkiye'yi ziyaret edecek"

Almanya ile Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması imzalanacağını dile getiren Pekcan, söz konusu temasların iki ülkenin birbirlerine verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması'nın imzalanacağını belirten Pekcan, "Burada, ümit ediyorum, Türkiye'de yerleşik Alman firmalar kendi başarı hikayelerini, potansiyel Alman yatırımcı firmalara anlatma imkanı bulacaklar. Çünkü hali hazırda onlar Türkiye'den 40-50 ülkeye ihracat yapmaktalar. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ile ilgili Almanya'nın desteklerine çok önem veriyoruz. Anlaşmanın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği için hem ülkemiz için iki taraflı kazanç sağlayacak bir gereksinim haline gelmiştir" diye konuştu.

Almanya'nın duvarların sıkıntısını en çok çekmiş ülkelerden olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu doğrultuda Almanya ve Türkiye olarak aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla gelişmesi ve derinleşmesinin önündeki engel duvarları beraber yıkacağız. İnşallah daha güzel projelere, daha çok yatırıma el ele, beraberce çalışarak yolumuza devam edeceğiz, ülkelerimizin refahının artırılmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Yağmur Yıldız - Cem Geçim

