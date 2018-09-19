Bakan Pekcan yerli üretim logosunu tanıttı

Ticaret Bakanı Pekcan, yerli üretim logosu tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. İç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicilere zarar veren firmalar üzerinde denetimlerin artırıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Pekcan, “Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan tarım ve sanayi üretimimizin dünya pazarlarında daha fazla rekabetçi olarak yer alabilmesi için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, diğer taraftan ise ihracatımızı teknoloji odaklı projeler ile katkı sağlamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer taraftan da iç piyasamızın sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli denetimleri ve çalışmaları yürütüyoruz. Bu çerçevede son haftalarda iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicilerime zarar veren, Ahilik kültürü ile bağdaşmayan uygulamalar sergileyen firmalar üzerinde denetimlerimizi arttırdık, gerekli önlemleri alıyoruz. Son 2 haftada ALO 175 hattına ve dilekçelerle başkanlığımıza yaklaşık 18 bin başvuru yapıldı, anında tedbirlerimizi de alıyoruz. Diğer taraftan da tüketicilerimizin fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi için gerek gümrük prosedürleri üzerinde gerekse de gümrük vergileri üzerinde değişiklikler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi için önemli bir gün olduğunu söyleyen Pekcan, “Güzel ülkemizde ürettiğimiz ürünler için yerli üretim logosu geliştirdik. Böylece vatandaşlarımız etiketlerden burada üretilen, bu ülkeye yatırım yapan, bu ülkede istihdam sağlayan çalışkan insanımızın ürettiği ürünlerin ayrımını yapabilecekler. Yerli üretimimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır. Yerli üretim logomuzun herkese hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

İlker Turak - İbrahim Berat Yılmaz

