Bakan Pekcan'dan ithalat ve ihracat rakamları

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmada ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracat hamlesiyle yoluna devam ettiğini dile getiren Bakan Pekcan, Türkiye'nin hızlı gelişmesine ve yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmesinde daha yüksek katma değerli ihracat ile mümkün olacağını kaydetti. Bu hedefe yönelik olarak çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Pekcan, "Dünyadaki ticaret savaşlarına rağmen bugün ihracatımız Eylül ayı itibariyle yüzde 22.6 artış ile 14 buçuk milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Bu Eylül ayında tarihin en yüksek ihracat rakamıdır. Yıllıklandırılmış ihracat rakamımız da 165.1 milyar dolara ulaşarak yine tarihi bir rekor kırmış bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

İthalatta son 9 yılın en yüksek rakamı

Bakan Pekcan ithalat verilerini de açıkladı. Eylül ayı itibariyle ithalatın yüzde 18.1 azalarak 16.4 milyar dolar seviyesine düştüğünü aktaran Pekcan, "Eylül ayı itibariyle ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4 seviyesine ulaşmıştır. Bu son 9 yılın en yüksek rakamıdır. Önümüzdeki aylarda da ihracatımızın ithalatı karşılama oranının artarak devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonuna 3 ayımız kaldı, ihracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, inşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan

