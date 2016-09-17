Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak Köyü yakınlarında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Er Ahmet Tezcan için memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Foça Jandarma Komando Merkez Eğitim Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit annesinden “Oğlum şehit oldu” feryadı

Şehidin cenazesi ilk olarak helallik alınmak için evine getirildi. Evinde dualarla karşılanan şehit Jandarma Er Ahmet Tezcan’ın annesi Arife Tezcan ve babası Himmet Tezcan oğullarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşları döktü. Şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Tezcan “Oğlum şehit oldu. Ölmedi” diyerek feryat etti. Anne Tezcan’ın ellerinden tutan kadın astsubaylar, güçlükle sakinleştirdi.

Şehit annesi camide alkışlarla karşılandı

Şehidin evinde helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Er Ahmet Tezcan’ın naaşı Akhisar Yeni Gülruh Camii’ne getirildi. Şehidin cenazesiyle birlikte camiye giren anne ve baba Tezcan, cami girişinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Daha sonra camide hazır bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehit babası Himmet Tezcan’a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Şehit babasının ellerinden tutan Bakan Akdağ, bir an olsun aileyi yalnız bırakmadı. Akhisarlı şehit Jandarma Er Ahmet Tezcan için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Camide helallik alınmasının ardından Bakan Akdağ ve beraberindekiler kortej eşliğinde aileyle birlikte yürüyerek şehit Jandarma Er Ahmet Tezcan’ı son yolculuğuna uğurladı.

Bakan Akdağ’ın cenaze sonrasında Ankara’ya gideceği öğrenildi.

Aykut Yeniçağ