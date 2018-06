Bakan Sarıeroğlu: 'Güçlü bir lider ve meclisle Türkiye’yi hiç kimse durduramayacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'ın Palu ve Kovancılar ilçesini ziyaret etti. Çok önemli günlerin arifesinde olduklarını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Son viraja girmiş durumdayız. Bugün Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. İnşallah gelecek hafta Pazar günü gece saatlerinde demokrasi meydanında Allah bizlere kutlamayı nasip eder. 16 yıldır milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışan, doğusuna batısına, kuzeyine güneyine aynı hizmetlerle vatandaşlarımızın hak ettiği güzel hizmetlerle buluşturan, ülkemize yönelik büyük hayalleri olan Cumhurbaşkanımız için bu haftayı çok çalışarak geçireceğiz. Sayılı gün çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Sarıeroğlu, "Tüm mazlum ve mağdur coğrafyadaki kardeşlerimizi için çok çalışmaya mecburuz. Dünyada çok önemli süreçler yaşanıyor. Haritalar baştan yapılmaya çalışılıyor. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, Kudüs’te yakın zamanda yapılan saldırıları görüyorsunuz. Bu tarihi süreçlerde çok büyük, güçlü ve uyanık olmalıyız. İslam aleminin temsilcisi olmuş bir liderimiz var. Kudüs’e ve kutsal mekanlara karşı yapılan süreçlerde tek ses çıkartan lider Cumhurbaşkanımız olmuştur. İslam teşkilatlarını toplayarak tüm dünyaya gür bir mesaj vermişti. Bundan dolayı rahatsızlar. Recep Tayyip Erdoğan’ın gür çıkan sesi, haksızlıklara dimdik duruşlarından rahatsızlar. Türkiye’nin ilerlemesinden, kalkınmasından, gelişmesinden rahatsızlar. Doğusundan batısına 81 ile hizmetlerle buluşturulmasından, yerli ve milli sanayiyi geliştirmemizden, savunma sanayini geliştirmemizden rahatsızlar. Terörle mücadele bugün Kandil'de, Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’de, daha önce Fırat Kalkanı ile Elbab’da zaferler yazan Türkiye’den rahatsızlar. Daha çok rahatsız olmaya devam edecekler” diye konuştu.

"Güçlü bir lider ve meclisle Türkiye’yi hiç kimse durduramayacak"

24 Haziran’ın dönüm noktası olacağını dile getiren Sarıeroğlu, "Bugüne kadar 16 yıldır hem hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık, hem de önümüze çıkartılan engelleri aşmak için mücadele ettik. Partimizi kapatmak istediler. Cumhurbaşkanı seçmek istedik 367 krizini çıkardılar, muhtıralar yedik. Sonrasında gezi, 17-25 Aralık, MİT krizleri ve en son 15 Temmuz ile tarihimizin dünyada hiçbir ülkenin karşı karşıya kalmadığı en büyük ihanet ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz gecesi bu millet tüm dünyaya tek yürek ve ses olunca bu vatana ecdadımızdan kalan ruh ile nasıl sahip çıkılacağını gösterdik. Düşmanlarımıza nasıl korku salınacağını herkese gösterdi. Allah milletimizden razı olsun. O gece sokaklara çıkmasaydınız belki bugün burada bir arada olmayacaktık. 15 Temmuz’da yapamadıklarını şimdi seçim arifesinden ekonomik girişimlerle yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Çünkü güçlü bir ekonomimiz var. 81 milyon vatandaşımız için hizmetlerimizi daha da artırarak devam ettireceğiz. Bugüne kadar milletimize hizmetkar olduk. Milletimize olan sevdamız ve aşkımızla her türlü zorluğu aşarak hem içeride hem de dışarıda büyük bir mücadele vererek, ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Hastaneler, yollar, üniversiteler ile ülkemizin 4 bir yanını donattık. 24 Haziran'dan sonrada kalkınmamıza ve gelişmemiz devam edeceğiz. Çok hızlı karar alabilen ve anında hareket edebilen bir yapı ile güçlü bir lider ve meclisle Türkiye’yi hiç kimse durduramayacak. Büyüme kalkınma yolunda hep beraber rekorlarla imza atmaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için" diyerek sözlerini tamamladı.

Kamil Can Kılıç