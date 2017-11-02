Bakan Sarıeroğlu: 'İhracatçının yanındayız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Türkiye İhracat Haftası’nın ikinci gününde ihracatlara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Sarıeroğu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa ihracatçılarımızla ilgili onları motive edecek çalışmalarını kolaylaştıracak her türlü konuda yanlarında olacağız” dedi.

Türkiye’nin önemli bir dönemden geçtiğini söyleyen Sarıeroğlu, “Dün ihracatla ilgili rakamlarımız açıklandı. Gerçekten hepimizi çok mutlu eden ülkemizin büyümesine kalkınmasına çalışma bakanlığı olarak bizi en çok ilgilendiren insan onuruna yaraşır istihdam olanakları ilişkilendirmemize katkı sağlayacak gerçekten önemli rakamlar. Önümüzdeki dönemde bu rakamların artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa ihracatçılarımızla ilgili onları motive edecek çalışmalarını kolaylaştıracak her türlü konuda yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. İhracatçılarımız Türkiye’nin dışa açılan yüzüdür” diye konuştu.

“G20 içerisinde 3’ncü en çok büyüyen ülke konumuna gelerek her baba yiğidin harcı değildir”

67 bin ihracatçı firmada 3.1 milyon kişinin istihdam edildiğini aktaran Sarıeroğlu, “Bu anlamda gerçekten çok önemli bir rakam. Hep birlikte Türkiye’nin gücüne güç kattık. Hep birlikte Türkiye’nin içinden geçtiğimiz süreçlerde güçlü şekillerde yoluna devam etmesi için omuz omuza çalıştık. Şu an iyi yerlerdeyiz. 1.5 yıl önce ağır bir darbe girişimi yaşamış gerçekten büyük bir ihanet ile karşı karşıya kalmış bir ülke olmamıza rağmen ertesinde hem bu ihanet şebekeleriyle hem bu terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüp hem içerde ve dışarıda bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili güçlü Türkiye’ye yaraşır adımları atmak ve bir yandan da ekonomik anlamda bu rakamlara 5.1 gibi Avrupa birliği ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen OECD ülkelerini 3’e katlayan G20 içerisinde 3’ncü en çok büyüyen ülke konumuna gelerek her baba yiğidin harcı değildir” şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu, bunu Türkiye’deki emekçilerin iş dünyasının ve hükümetin hep birlikte milletle birlik beraberlik içerisinde başarıldığını söyledi.

“Türkiye’de KPSS gerçeği var”

Bakan Sarıeroğlu, KPSS ile ilgili olarak “Türkiye olarak en önemli sorunlarımızdan birisi ne istihdamda ne de eğitimde NİT dediğimiz oranlarımız ve atalet içerisinde olan bir gençlik gurubumuz var. Bir düşme eğilimi var. Ancak diğer ülkelere kıyasladığımızda hala yüksek seviyelerde yer alıyor. Türkiye’de KPSS gerçeği var. Ben hayatımda KPSS’e girmedim. Ama maalesef gençlerimiz eğitimlerinden sonra bir 2 sene boyunca evlerinde sınava hazırlanan ve ailelerinde hayatını buna göre dizayn ettiği düzenlediği kötü bir durumla karşıyayız. Gençlerimizi bu durumun içerisinden çıkarmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Taşeron konusu

Taşeron konusunda değinen Sarıeroğlu, “Taşeron konusu başbakanımızda ifade etti. Kamu boyutu ile alakalı olarak inşallah yakın zaman içerisinde bu sene bitmeden önce konu ile ilgili aşama kaydetmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz

