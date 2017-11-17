Bakan Sarıeroğlu: 'SGK'nın prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 55, bugün yüzde 67'

Bakan Sarıeroğlu, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Sarıeroğlu şunları kaydetti:

"Kurumum ve Bakanlığım söz konusu olduğunda ortaya atılan hiçbir iddia konusunda sessiz kalmam söz konusu olamaz. Ne olursa olsun hedef kitlemizle ilgili gerektiği yerde gerekli konularda sessiz kalınmaması ve mücadele bakanlığı olması konusunda ben hem ilgili kesimlerle ilgili işçinin, emekçinin tüm toplum kesimlerimizin hakları, menfaatlerinin ileri gitmesi konusunda duruşumuz Çalışma Bakanlığı olarak her zaman bu kesimlerin yanında olacaktır."

Sarıeroğlu, 1999 yılı ile 2017 yılını karşılaştırarak, "Bugün nüfusumuz 79 milyon. Sosyal Güvenlik Kurumumuz 79 milyon vatandaşımızın tamamını kapsamış durumda. 1999 yılında hastane sayımız 520 iken, bugün 202 bin 396'ya ulaşmış durumda. Yatak başına düşen kişi sayısı bin 64 iken, bugün 382'ye düşmüş durumda. 1999 yılında nüfus 62 milyon 243 bin kişiymiş, şimdi 79 milyon 814 bin kişi. Sosyal Güvenlik kapsamındaki nüfus 34 milyonmuş, Bağ-Kur 4 milyon, Emekli Sandığı 4 milyon toplamda 42 milyon 950 bin kişiye hizmet veriliyormuş. Eczane sayısı 261, şu anda 24 bin 900 eczane ile hizmet veriyoruz. Toplam ilaç giderleri 304 milyon, bugün 21 milyar 590 milyonluk ilaç giderine sahibiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 55, bugün yüzde 67" dedi.

Ahmet Umur Öztürk

