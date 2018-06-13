Bakan Sarıeroğlu: 'Türkiye’de emeklilik yaşı 65 değil'

Adana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından bir restoranda ‘SGK’da Yılın Enleri’ törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlar açıldı. Oruçlar açıldıktan sonra konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu emeklilik yaşıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Son dönemlerde emeklilik yaşıyla alakalı yalan bilgiler paylaşıldığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Emekli yaşıyla alakalı son dönemlerde çok korkunç, malesef ki sahalarda yansıyan, vatandaşlarımızın yine kafalarını karıştırmaya yönelik çok yalan bilgiler paylaşılıyor. Artık nezaketi de bir yere kadar muhafaza edebiliyoruz. Siyasette genel bu tarz söylem içerisinde olan birisi değilim. Ama bu kurumu yapılan bu tarz bilgi eksiliği ile ortaya konulan iddia kurumumuzun, kurumsal olarak itibarına yapılan saldırı olarak değerlendiriyoruz. Dediğimiz gibi 81 milyonun emanetini korumak zorundayız. Şu an Türkiye’de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65, böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz. 2002 sonrasında sigortalı olanlarda, kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar" dedi.

Bakan Sarıeroğlu şöyle devam etti;

“65 yaş uygulamasını 2036 yılı sonrasında başlatıyoruz ve ilk emeklilerde 2048 yılında itibaren olmaya başlayacak. Bu anlamda Türkiye’de emeklilik yaşı 65 değil bunun altını çizmek istiyorum. Ülkemizde 2002 öncesi sisteme giren vatandaşlarımızın ortalama emekli yaşı 52 ile 54 arasında bunun altını özellikle çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"Kurumumuzun şanssızlığı ana muhalefet partisinin genel başkanının bu kurumda geçmişi olması"

Bir kamu kurumu olduklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "Sosyal güvenlik kurumuyla ilgili söz söyleyenlerin normalde sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Maalesef ki bizim kurumumuzun şanssızlığı ana muhalefet partisinin genel başkanının da bu kurumda bir geçmişi bulunması. Geçmişte fazla veren bir kurumken, açık veren kurum haline getirilmiş. Hastanelerin hali ortada, ilaç kuyruklarının hali ortada, emekli maaşı almak için yaşanan çileler. Maaş çekmek isterken kuyrukta vefat edenlerin görüntüleri hala hafızalarda. Bugün geldiğimiz aşamada evlere kadar emekli maaşlarının götürüldüğü, vatandaşlarımızın ayağına hizmet sunulduğu, geçmişte sadece SSK hastanelerinden ya da hastane içerisinden eczanelerden hizmet alınırken, bugün 2 bin 400 hastanede vatandaşlarımız arasında şemsiyesi altında bulunduğu sosyal güvenlik sistemine yönelik ayrımcılığın olmadığı herkesin eşit şekilde, SSK’lısının, Bağkur'lusunun, Emekli Sandığı'na mensup kişilerin aynı hizmeti alabildiği, 25 bin eczaneye, 20 bin 500 medikal eczaneye, 6 bin optisyenlik müessesesi, bin işitme cihazı satış merkeziyle yani 40 bine yakın bir yol arkadaşlığıyla hizmet sunan bir kurum haline gelmiş durumdayız. Bundan birileri rahatsızlık duyuyor, onlar rahatsızlık duymaya devam etsinler” dedi.

Bakan Sarıeroğlu konuşmasının ardından ‘SGK’da Yılın Enleri’ ödülünü kazanan kişilere ödüllerini takdim etti.