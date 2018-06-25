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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Bakan Sarıeroğlu: 'Türkiye’nin yeniden şahlanış yeniden diriliş günü'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ”Bugün artık yeni bir dönem başlangıcı, yarın sabahtan itibaren yeni bir hükümet sistemi ile inşallah ülkemizi Adana’mızı şaha kaldıracağız” dedi.

Bakan Sarıeroğlu: Türkiyenin yeniden şahlanış yeniden diriliş günü

25 Haziran 2018 00:53

Adana AK Parti İl Teşkilatı önünde kutlamalara katılan vatandaşlara konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,”Reise nasıl sahip çıkılır gösteren Adana, geceniz ve demokrasi zaferimiz hayırlı olsun. Allah sizlerden razı olsun” diye vatandaşları selamladı. 

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Türkiye, Adana tüm dünyaya zafer nasıl kazanılırmış, millet liderine başkomutanına nasıl sahip çıkarmış gösterdi. Bugün artık yeni bir dönemin başlangıcı, yarın sabahtan itibaren yeni bir hükümet sistemi ile inşallah ülkemizi, Adana’mızı şaha kaldıracağız. Bugün milletin günü, bugün demokrasi günü, Türkiye’nin yeniden şahlanış yeniden diriliş günü. Milletimize teşekkür ediyorum. Vakit Adana vakti, vakit Türkiye vakti, demiştik. Bugün 81 milyon vatandaşımız tüm Türkiye tüm dünyaya vaktin Türkiye vakti olduğunu gösterdi. İnşallah dirlik, beraberlik, bolluk içinde yeni Türkiye’de hep birlikte omuz omuza ilerleyeceğiz. Milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler, öyle sağa sola çamur atarak bu zaferi gölgelemeyecekler, olay net bu iş bitmiştir. Millet, Recep Tayyip Erdoğan’la, AK Parti ile, Cumhur İttifakıyla yola devam etmiştir.”  

Süleyman Cenk İdaye - Elif Ayşenur Bay

 

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