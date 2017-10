Bakan Sarıeroğlu: 'Yeni programların devreye sokulması gerek'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Ekim ayı Meclis Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Sarıeroğlu, son 15 yılda yaşanılan her türlü sürece rağmen ekonomik istikrarın güçlü bir şekilde devam ettiğini ve kararlı politikalarla büyüme oranlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin bu sene içerisinde ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5.1'lik büyüme oranıyla OECD ülkelerindeki büyüme ortalamasını ikiye katlayan bir performans sergilediğini ifade eden Sarıeroğlu, bu kapsamda güçlü ilerleyişin yine aynı hızla devam edeceğini gösteren bir program ortaya konulduğunu söyledi.

"İş gücüne katılım oranıyla AB ülkeleri içerisinde şuanda birinci sıradayız"

Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisinde en hızlı büyüyen 3'üncü ülke konumunda olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, üçüncü çeyrekte yaşanılacak büyüme performansıyla da dünya birinciliğine yükseleceği inancında olduğunu dile getirdi. Bu süreçte sanayi sektörünün itici bir güç olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, 6.3 ile en hızlı büyüyen 4'üncü sektörün de sanayi sektörü olduğunu belirtti. Bu kapsamda milli istihdam seferberliğinin sürdüğünü ifade eden Sarıeroğlu, yaklaşık 1 buçuk milyona yaklaşan bir ek istihdam sağlandığı, bunun 55 binin Ankara'da sağlandığı bilgisini verdi. Sarıeroğlu, "Bir darbe girişimi yaşanıyor ve sonrasında 55 bin ile Türkiye sıralamasında da yüksek bir performans olduğu görülüyor. Biz 6 aylık eylem planımıza da koyduk, önümüzdeki dönemde bu istihdam seferberliğini yeni uygulamaya koyacağımız programlarla, gençlerimizi, kadınlarımızı, engellilerimizi de sürece dahil ederek sürdürmeye devam edeceğiz. 2007-2016 yılları arasında Türkiye'de toplam 7 milyon 775 bin kişi, yani 8 milyona yakın kişi iş gücüne girmiş. Bu birçok Avrupa Birliği ülkesinin nüfusundan bile çok daha fazla olan bir rakam. Bu iş gücüne katılım oranıyla AB ülkeleri içerisinde şuanda birinci sıradayız" şeklinde konuştu.

Son yıllarda iş gücüne katılım oranıyla bağlantılı olarak istihdam rakamlarına bakıldığında yine 2007-2016 yılları arasında hem sayısal hem de oransal olarak Türkiye'nin AB ülkeleri arasında en fazla istihdam arttıran ülke konumunda olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, yüzde 31.2'lik bir istihdam artışı sağlandığını ve 6 buçuk milyon kişiye iş imkanı verildiğini söyledi. İstihdam oranının iş gücüne katılım oranının üzerine çıkarılması için yeni programların devreye sokulması gerektiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Genç nüfusu fazla dinamik bir ülkeyiz. Her sene 800 bin kişi iş gücü piyasasına giriyor, bunlara yeni işler sunmamız, iş verenlerin istihdam konusundaki heyecanlarını daha da arttırıcı uygulamalarımızla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, SGK'nın mali yapısıyla ilgili de güçlü adımlar atılması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, ilaçlar konusunda ise vatandaşların mağdur olmaması ve ilaca erişimi noktasında Sağlık Bakanı ortaklığında bir çalıştay düzenleneceğini ekledi. Sarıeroğlu, İŞKUR vizyonunda bazı değişiklikler yapılacağını kaydetti.

"Ankara Sanayi Odası olarak birlikte çalışmaya hazırız"

Toplantıda ekonomik bir değerlendirme yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise, OVP’nin Türkiye’nin oldukça önemli bir büyüme hamlesi gerçekleştireceği 2017 yılında hazırlanmış olmasının önümüzdeki dönemdeki tahminlerin de iyimser olmasına yol açtığını söyleyerek, "4 ay azaldıktan sonra Haziran ayında geçen senenin aynı dönemindeki rakama ulaşan işsizlik rakamı Temmuz’da da yüzde 10.7 ile geçen senenin aynı düzeyinde gerçekleşti. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin büyümesine rağmen işsizliği düşürememesi sorunu bu döneme has bir sorun değildir. Ancak son dönemde Ankara Sanayi Odası olarak büyük önem verdiğimiz istihdam seferberliği ile hedeflenen 2 milyonluk istihdam kapasitesi işsizliği istenilen noktaya getirecek niteliktedir. Türkiye’nin her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye iş bulması durumunda işsizlik oranı aynı kalmaktadır. Bu sene Temmuz ayından itibaren geriye dönük bir yılda Türkiye 1 milyon 239 bin kişilik ilave istihdam sağlamıştı ve bu şekilde işsizlik oranı geçen sene ile aynı düzeye ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinin en önemli kronik rahatsızlıklarından biri olan işsizlik noktasında atılan adımlar belirli oranda meyvesini vermeye devam etmektedir. Ancak asıl dikkat çekici gelişme, iş gücüne katılma oranındaki artıştır. İşsizlik oranı aynı kalırken istihdam ve işgücüne katılma oranlarındaki 1’er puanlık artış önemlidir. Yani Türkiye ekonomisi geliştikçe, ilerledikçe vatandaşlar ekonomiye dahil olmakta ve işgücüne katılmaktadır. Bu oldukça sevindirici bir gelişmedir. Diğer taraftan işsizlik noktasında Türkiye’nin en önemli sorunu: genç işsizliktir. Temmuz ayı itibari ile Türkiye’nin genç işsiz oranı yüzde 21.1’dir ki bu oran geçen senenin aynı dönemine göre 1.3 puan daha yüksektir. Bu noktada hükümetimizin atacağı her adım çok önemlidir. Gençliğin istihdama katılımı kuşkusuz yalnızca ekonomik açıdan değil aynı zamanda sosyal yönden de ülkemizin geleceğine katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle önümüzdeki dönemin öncelikli konularından birinin bu olması gerektiği konusunda şüphe yoktur. Başbakanımız Haziran ayının başında genç işsizlik için bir eylem planı hazırlandığını dile getirmişti. Bu düzenlemeyi, sanayiciler olarak dört gözle beklemekteyiz. Ankara Sanayi Odası olarak biz de bu politikaların oluşturulması aşamasında elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Zira sanayinin ve sanayicinin konuya bakışı, genç istihdamı konusunda atılacak adımların başarılı olması bakımından önemlidir. Sanayide genç istihdamın desteklenmesine yönelik geliştirilecek özel bir model, 2018 sonrası için sanayiciye ümit verecektir. Bizler en etkili modelin kurgulanması konusunda Ankara Sanayi Odası olarak birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.