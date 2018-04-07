Bakan Sarıeroğlu’ndan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Ankara Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Sarıeroğlu, AK Parti’nin kongre süreçleriyle ilgili konuşarak, "2019 dönüm noktası niteliğinde asla bizler için zor değil. Biz çok seçim atlattık. Tüm seçimlerden de yüzümüzün akıyla lider olarak çıktık. Bizim açımızdan sandık asla korkulacak bir süreç değil tam tersine zaferlerimizin üzerine zafer ekleyeceğimiz yeni liderliklerle yolumuza güçlü şekilde devam edeceğimiz bir süreç" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir yandan Afrin’de operasyonlar gerçekleştirdi. Geçmiş dönemde de 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı operasyonunda büyük bir zafere imza atmıştık. Hiç kimsenin bu operasyonu yapabileceğimizle ilgili umudu ve inancı yoktu. TSK içerisine yıllardır sinsice sızmış hain bir terör örgütünün getirdiği o sıkıntılı sürecin ardından başarıyla Türkiye olarak toparlandık ve operasyonlarımızı sürdürdük. El Bab’da Fırat Kalkanı operasyonuyla büyük bir başarıya imza attık. Bu süreçte de içeride ve dışarıda çok ses çıktı. En başta ana muhalefette, girilmesin orada tuzak var çok ağır kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz şeklinde. Şimdi anlıyoruz bu serzenişlerin nedenini son bir haftadır yaşadığımız gelişmelerde. Uluslararası arenada çok ciddi bir bilgi kirliliği, yanlış bir kamuoyu oluşturma girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bizim tek amacımız vardı 80 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak. Ülkemize yönelik bu süreçte farklı planların olduğunu önceden okuduk ki sonra altlardan açılan tüneller, yığınak haline getirilen mühimmatlarla planın ne kadar büyük olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan tek bir terörist kalmayıncaya kadar PKK’sı PYD’si DEAŞ’ı tüm terör örgütlerine karşı güçlü bir mücadele vereceğiz şeklinde irademizi ortaya koyduk. Suriyeli kardeşlerimizin tekrar güven ve huzurla ülkelerine dönmeleriyle alakalı şartları oluşturma hedefimiz vardı. Allah’a hamdolsun, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Mehmetçiklerimiz büyük bir kahramanlık destanı yazarak operasyonlarımızı başarılı şekilde tamamladık."

"BEN KULLANILAN DİLİ BURADAN KINIYORUM"

Geçtiğimiz hafta Adana’da ve Hatay’da yaptıkları kongrelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte sınır hudut karakolunda, Oğulpınar’da sanatçılarla, gazetecilerle Mehmetçiğe bir moral ziyaretinde bulunduklarını hatırlatan Sarıeroğlu, "Bundan bile nasıl rahatsız olduklarını görüyorsunuz. Aslında bu işin arka planında başka bir zihinsel bir durum var. Bunu da bu hafta içerisinde yine gördük. Çok tehlikeli bir dil kullanılıyor. Türkiye açısından aslında içinde geçtiğimiz süreçte en önemli problemin ben ana muhalefet problemi olduğuna inanıyorum. Tam bir akıl tutulması içerisinde. Bu hafta kullanmış oldukları dil gerçekten korkunçtu grup toplantısında. Siyaset ideallerle, ilkelerle yapılır ve gerçekten toplum için yapılır. Bu anlamda büyük bir hezeyan içerisinde olduklarını görüyoruz. Bunun sebebi de 2019 yaklaştıkça çaresizlik ve bunun göstermiş olduğu çırpınışlar. Ben kullanılan dili buradan kınıyorum. Bu Türkiye’nin hak ettiği bir ana muhalefet profili değil, ana muhalefet dili değil. Önemli süreçlerden geçerken Türkiye’nin içeride ve dışarıda büyük bir mücadeleyi ortaya koyduğu bir dönemden geçerken vatandaşlarımızın tek yürek tek ses olarak bu süreçte kendisini ortaya koyduğunu da dahil ettiğiniz zaman bu durumun gerçekten vahim olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz onlara kulağımızı tıkayacağız ve yolumuza bakacağız" şeklinde konuştu.

"İSTİHDAM DOSTU BİR BÜYÜME PERFORMANSI ORTAYA KONULMUŞTUR"

Büyüme rakamlarıyla ilgili konuşan Sarıeroğlu, "7.4 yıllık büyüme oranımız. Şimdi bunun üzerinden de spekülasyonlar, algı çalışmaları yapılıyor. Bunların hiçbiri doğru gerekçeler doğru bilgilerle yapılmıyor. İstihdam dostu bir büyüme performansı ortaya konulmuştur. Geleceğe yönelik olarak büyüme performansının süreceğine ilişkin altında çok derin bilgiler söz konusudur. 1.5 milyon kişiye istihdam sağlamışız. Dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sürecinden Türkiye geçmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"NÜKLEER ENERJİ KONUSUNDA ATMIŞ OLDUĞUMUZ ADIM TÜRKİYE’NİN 60 YILLIK RÜYASIDIR"

Geçtiğimiz hafta 60 milyarlık bir yatırımın yapıldığına değinen Sarıeroğlu, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği bir iki güne ev sahipliği yaptık. Putin’in diğer taraftan İran Devlet Başkanının geldiği o fotoğraf Cumhurbaşkanımızla birlikte tüm dünyaya verilen fotoğraf tarihi bir fotoğraftır. Nükleer enerji konusunda atmış olduğumuz adım Türkiye’nin 60 yıllık rüyasıdır. 60 yıldır hayata geçirilemeyen başarılamayan adım atılamayan bir sürü engellemeyle karşı karşıya kalınan yatırımın temelleri bu hafta içerisinde atılmıştır. Bölgede 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bundan sonra enerjimizin daha ucuzlaması, fabrikalarımızın iş yerlerimizin daha güçlü şekilde yatırımla ilgili imkanlarını ortaya koymalarını sağlayacak çok güçlü bir yatırım ve Türkiye’nin geleceğine yönelik tarihi bir yatırım diye ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Bazı kara propagandalarla vatandaşlara umutsuzluk aşılanmaya çalışıldığını kaydeden Sarıeroğlu, "Şu anda 28 milyon istihdam oranına ulaşmışız. 31 milyon kişi iş gücüne katılmış, son 1 sene içerisinde 250 bin yeni iş yeri açılmış. 2002 yılında 900 binmiş işleri sayısı bugün 1 milyon 800 bine ulaşmış, emekli sayımız şu anda 12 milyon 125 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu rakamlar çok büyük rakamlar dünyayla kıyasladığımız zaman" dedi.

"Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından" diyen Sarıeroğlu, "Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü itibariyle taşerondan kadroya geçiş süreçlerinin tamamlandığını kaydeden Sarıeroğlu, "Çok kolay bir süreç değildi. Çok fazla sabotaja maruz kaldığımız, bilgi kirliliğiyle yapılan işin üzerine gölge düşürülmeye çalışıldığı bir süreçti" dedi.

"ESKİ HÜKÜMLÜ KARDEŞLERİMİZLE İLGİLİ SÜREÇTE PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN ZATEN BAŞLANMIŞTI HALA BU TARTIŞILIYOR"

Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili Meclis kürsüsünden bir sürü şey söylediler. Artık bütün söyleyenleri tek tek aramak zorunda kaldım. Gündemi de takip etmiyorlar, yapılan düzenlemeleri de takip etmiyorlar. Belki de bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Ortaya bir şey atıp tartışılsın sonrasını beni ilgilendirmez şeklinde bir anlayış söz konusu ana muhalefette maalesef. Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yönetmeliğimizi çıkarmıştık. İçişleri Bakanımız da tüm belediyelerimize yazıları gönderdi. Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili süreçte pazar gününden itibaren zaten başlanmıştı hala bu tartışılıyor. Biz süreçlerimizi başlattık. Bu süreçler işliyor. Taşeron konusunda teknik olarak taşeron tanımı neyse bunun gereğini biz yerine getirdik. 900 bin çalışan kardeşimize dokunan bu kadar geniş kitlenin kamuya geçişinin sağlandığı aynı anda başka bir model uygulanmamıştır. Bu süreci de 145 bin çalışanla birlikte 81 ilimizde yürüttük. 145 bin kamu görevlisi kardeşimiz 90 gündür büyük çaba sarf ediyor."

GÜVENLİK SORUŞTURMALARIYLA ALAKALI SPEKÜLASYONLAR

Güvenlik soruşturmalarıyla alakalı olarak spekülasyonların yapıldığını söyleyen Sarıeroğlu, "Sağlık Bakanlığında 148 bin kişinin kadroya geçişi sağlandı. Güvenlik soruşturmasıyla alakalı 81 ilimizde tüm hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri, poliklinikler hepsini kapsadığında sadece 572 kişi güvenlik soruşturması nedeniyle sürecin dışında kalmış. Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 bin kişi geçmiş sadece 6 kişi tüm Türkiye’de güvenlik soruşturması nedeniyle dışarıda kalmış. Tunceli Belediyesi 140 kişi değerlendirmeye alınmış, sadece 5 kişi güvenlik soruşturması nedeniyle bu süreçten faydalanamamış. Burada da yine kara propaganda yapılıyor. Aramadığım ana muhalefet içerisindeki belediye herhalde kalmadı. Sadece Cuma günü 100’ün üzerinde telefon görüşmesi yapmışız. Daha sağlıklı olarak sürecin yürütülmesiyle alakalı" şeklinde konuştu.

Ücretlerle alakalı bugüne kadar teşvik uygulamalarının sadece asgari ücret üzerinden verildiğini bu dönemde bunda da yeni bir farklılaşmaya gidildiğine dikkat çeken Sarıeroğlu, "Prime esas kazanç üzerinden teşvik uygulamalarını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ücret seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayacak argümanları oluşturun şeklinde bizlere talimatları var. Bu bağlamda 5 bin 412 TL’ye kadar maaş alanların prim vergi desteğini biz bu dönemde karşılaşmış olacağız" dedi.

AK Parti olarak Ankara’da 77 milyarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Sincan-Kayaş Başkentray’ın açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi. Sarıeroğlu, bunun 1 milyar 127 milyon TL’lik bir yatırım olduğunu ve günde 520 bin vatandaşın bu yatırımdan yararlanacağını ifade etti.

Sarıeroğlu, "2019’a AK Parti olarak biz hazırız. 2019’a Ankara olarak da hazır olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.