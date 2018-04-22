Bakan Sarıeroğlu'ndan flaş GSS primi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen '9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı'na katıldı. Toplantıda göreve geldiklerinden itibaren Bakanlık olarak çok paydaşı olan bir kuruluş olduklarını dile getiren Sarıeroğlu, “Gerek işçi sendikalarımız, işveren konfederasyonlarımız, meslek kuruluşlarımız, daha geçen hafta Eczacılar Birliği ile bir anlaşma yaptık tekrardan. Şansıma da bu dönem bütün sözleşmelerin, anlaşmaların yenilendiği bir dönem oldu. Biliyorsunuz çalışma ekonomisi deyim, ilk göreve geldiğimiz andan itibaren çalışma hayatı, istihdam, işsizlik, sosyal politikalar konusu zaten uzmanlık alanımız olduğu için bunlarla ilgili yoğun bir mesai harcadık.

Bana yabancı olan bir alandı sağlık alanı, çok ders çalıştık. Yaklaşık 9 aydır en çok üzerinde arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız ve farkındaysanız arka arkaya da sık aralıkla da özellikle ilaçlarla ilgili uygulamalarımızla ilgili sağlık uygulama tebliğlerini de yayımlıyoruz. Bunlar çok ders çalışmamızın ürünleri. Üzerinde çalıştığımız bir ders daha vardı. İnşallah bitirme konusunda kararlıyız. Bizler biliyoruz şu anda sektörün en önemli gündem maddelerinden birisi sağlığın finansmanı. Bu konuyla ilgili bizlerin de çok kafa yorduğunu, bu konuyla ilgili sizlere destek olma amaçlı yolunuzu daha da açma amaçlı olarak sadece özel sektör değil, üniversite hastanelerimizle ilgili de bir çalışma dönemindeydik. Yine Sağlık Bakanlığımızın kuruluşlarıyla alakalı orada da nitelikli işlerin daha da artırılması anlamında bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilgili güçlü bir hazırlık yaptıklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, “Öncelikli olarak fiyat farkı alınmayan hizmetler şeklinde bir vurgu yapıldı. Bizde bunu önceleyerek 2007 yılından itibaren yeni bir dönem aslında hem SGK, hem de hizmet sağlayanlarla alakalı olarak başladı. 2007 yılından itibaren ara dönemlerde bazı güncellemeler olmuş ama kısıtlı sayıda, bildiğim kadarıyla 175 tane konuda, ki bunun o oldukça yüksek bir oranı yine 2017, 2018 döneminde oldu. Bir fiyatlarda değişiklik olmuş. Bu talebi, OHSAD'la kaç defa bir araya geldik. Yine üniversite hastaneleriyle bir araya geldiğimiz zaman bize en çok gündeme getirilen konu olduğu için en çok üzerinde yoğunlaşarak çalıştığımız alan. Biz çalışmamızı SGK olarak bitirdik. Bunu ifade edeyim. Yaklaşık da 2 ay oldu. 2 ay önce Sağlık Ekonomi Koordinasyon Kurumunda sunumumuzu da gerçekleştirdik. Birlikte çalıştığımız bakanlıklarımızın, bürokratlarımızın bazı görüş ve önerileri oldu. Bu bağlamda bir çalışma grubu oluşturduk. Şu an bu çalışma grubumuz da çalışmalarını herhalde belli bir aşamaya getirdi. İnşallah sonuçlandırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” diye konuştu

“Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyoruz”

Sağlık politikalarında 2023 vizyonu başlığının ne kadar güçlü paydaşlar olduklarını ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Sarıeroğlu, “Bundan dolayı da memnuniyetimi dile getirmek istiyoruz. Özellikle her şeyin başı sağlık diyen bir toplumun mensuplarıyız. Bu bağlamda AK Parti olarak iktidara geldiğimizde de her şeyin başı sağlık dedik ve en büyük reformlarımızı sağlıkta attığımız adımlarla başlattık. Belki 2000’li yılların başında hayal dahi edemeyeceğimiz, gerek SGK'nın aktüeryal dengesi açısından sağlık hizmetleriyle alakalı ortaya koymuş olduğu bakış açısı açısından gerek hastanelerimiz özel sektörümüz açısından gerçekten önemli bir aşamaya geldik. Burada tabi OHSAD’ın da önemli bir katkısı var. Önemli bir paydaşımız. Hem SGK hem de bakanlığımızla ki bugüne kadar hep bakanlarımız gelmiş. Ben de bu geleneği bozmak istemedim doğrusu. O yüzden de bugün buraya katılma konusunda büyük bir gayret sarf ettik. Önemli bir paydaş olarak güçlü şekilde istişarelerle ortak akla ulaşma konusunda ortaya konulan diyalogla gerçekten önemli bir yol arkadaşlığı gerçekleştirdiğimiz bir derneğimiz. Bu alanda ben yapıcı bakış açıları çözüm odaklı ortaya koymuş oldukları görüşler nedeniyle de OHSAD yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir gündemden geçtiğimizi ifade ettik. Bu anlamda 24 Haziran olarak verdiğimiz karar, biraz iktidarımızın dışında gerçekleşen bir durum söz konusu. Bu anlamda bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

“81 milyon vatandaşın huzurunun, refahının daha güçlü şekilde temin edileceğine inanıyoruz”

Ülkenin yeni bir hükümet sistemine geçmesiyle birlikte kalkınmasının, gelişmesinin 81 milyon vatandaşın huzurunun, refahının daha güçlü şekilde temin edileceğine inandıklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda az bir zamanımız var. Bu sürede aslında pozitif etki yapacağını da, gerek uluslararası arenada yaşanan gelişmeler, gerek bölgemizde yaşanan gelişmeler gerçekten hızlı bir süreci yürütmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. İnşallah hayırla, huzur içerisinde, barış içerisinde, inşallah demokratik olacağına inanıyoruz. Bu konuda ortaya konulan çabalar kamuoyu tarafından da biliniyor. Hayırla sonuçlanacak. 24 Haziran'dan sonra da güçlü şekilde Türkiye'nin yoluna devam etmesi konusunda da çabalarımızı, gayretlerimizi ortaya koyarız.”

AK Parti olarak her şeyin başı sağlık diyerek yollarına başladıklarını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, “Bu alanda çok önemli adımlar attık. Özellikle sağlığa erişim, ulaşılabilirlik konusunda tüm dünya ülkelerinin ve kapsam konusunda örnek aldığı sistemi inşa etmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki dönemde reformlarımız yatırımlarımız, bu alana yönelik ortaya koyacağımız yeni yaklaşımla daha da iyi seviyelere getirmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

“Hastanelerdeki yatak sayısı 2002’den bu yana iki katına çıkmış durumda”

Hastanelerdeki yatak sayısını 2002'den bu yana iki katına çıkardıklarının altını çizen Bakan Jülide Sarıeroğlu, “Şu anda 227 bin yatak kapasitene sahibiz. Nitelikli yatak sayısında 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız. Tabii bunun yanında teknolojik gelişmelerle alakalı olarak çok hızlı bir takip içerisindeyiz. Hastanelerimizin içini bu anlamda güçlendiriyoruz. MR cihazı sayıları, ambulans sayılarımız istasyonlarımızın sayıları da geçmişle kıyaslanamayacak onlarca kat daha fazla seviyelere gelmiş durumda. Yine sosyal güvenlik anlamında da sağlıkla birlikte çok ciddi dönüşüm yaşadık” diye konuştu.

“7,5 milyon vatandaşımızın GSS primini devlet olarak biz karşılıyoruz”

Bugün dünyada örnek gösterilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde örneği yok vatandaşlarının tamamına şemsiyesi altında sağlık güvencesini sağlayan bir sosyal sigorta sistemi. 7,5 milyon vatandaşımızın GSS primini devlet olarak biz karşılıyoruz. Diğer taraftan 61 TL gibi bir oranla tüm sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın yararlanabilmesiyle yine hiçbir dünya ülkesinde olmayan bir uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız. Bunlarla ilgili yine talepler alıyoruz, bunları da önümüzdeki dönem tekrardan düzenleyeceğiz. Bugün bin 441 özel sağlık hizmeti sunusuyla sözleşmemiz var. Toplamda 2 bin 400 sağlık hizmet sunucusuyla işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vatandaşlarımıza veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Günlük provizyon sayısı 2,5 milyona ulaşmış durumda”

Günlük provizyon sayısının 2,5 milyona ulaştığını belirten Sarıeroğlu, “Bu neredeyse bir ülke nüfusuna eşdeğer. Biz Türkiye olarak günde 2,5 milyon vatandaşımızın hastanelerdeki provizyon rakamına ulaşmış durumdayız. Yine eczanelerimizde reçete sayısı 1,8 milyona ulaşmış durumda. Bu Türkiye’nin aslında ne kadar büyüdüğünün kalkındığının geliştiğinin de temel göstergesi” dedi.