Bakan Sarıeroğlu’ndan işsizlik sigortası ile ilgili açıklama

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği’ kongresinin açılışı bugün yapıldı. İş birliği konulu tematik toplantılar, sempozyumlar, iş sağlığı ve güvenliği fuarı, teknik eğitimler, iş yerlerine teknik ziyaretler gibi aktivitelerin yapılacağı kongrenin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Orhan Koç da katıldı. Açılış konuşmasında söz alan Bakan Sarıeroğlu, önemli mesajlar verdi.

“100 bin işçide ölümlü iş kazasını yüzde 38 oranına azaltmış durumdayız”

Ölümlü iş kazası oranını azalttıklarını dile getiren Bakan Jülide Sarıeroğlu, "İstihdam oranımız 28 milyon 189 bine ulaştı. İş gücü piyasamızın bu denli yükselmesinin elbetteki iş sağlığı ve güvenliği açısından riskleri de beraberinde getirmesi beklenir normal şartlarda. Ancak biz bu riskleri bertaraf edecek çok güçlü adımları attık. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızı gelişmiş ülkeler seviyesinde uyumlaştırdık. Denetim ve rehberlik faaliyetlerimizi etkinleştirdik ve toplumumuzdaki sağlık ve güvenlik kültürünü geliştirdik. Bu sayede 2002 yılına göre 2017 yılında iş yeri sayımız yüzde 157 oranında çalışan sayımız yüzde 177 oranında artmasına rağmen 100 bin işçide ölümlü iş kazası oranımızı yüzde 38 oranında azaltmış durumdayız" dedi.

“Çalışanların işsizlik sigortasını, işverenin payını önümüzdeki yıl itibariyle 3 yıl boyunca yüzde 1’e düşürüyoruz”

Önemli teşvikleri hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Sarıeroğlu, “Çok tehlikeli sınıfta yer alan orta ve büyük ölçekli işletmelerimize de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli teşvikleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 3 yıl boyunca ölümlü ve sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası ve meslek hastalığı yaşanmayan iş yerlerimizde çalışanların işsizlik sigortası işveren payını bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl boyunca yüzde 1 oranına düşürüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği etkinliğini arttırmak için sanal gerçeklik merkezini kurarak gelecek dönemde eğitim çalışmalarımızda yenilikçi bir bakış açısını ortaya koyacağız. 6331 sayılı kanunun yayımlanması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden faydalanan sözleşme yapan iş yeri düzeyinde yüzde binlere varan bir değişim yaşanmıştır. Kanunun uygulamaya başladığı günden bugüne 111 eğitim kurumu, 2 bin 623 ortak sağlık güvenlik birimi ve toplum sağlığı merkezi, 110 bin 815 iş sağlığı güvenliği uzmanı, 13 bin sağlık personeli, 34 bin 340 işyeri hekimi, 3 bin 87 eğitici ile toplam sertifikalı kişi sayımız 161 bin 577’yi bulmuştur" diye konuştu.

“İş sağlığı güvenliği kuruluşlarının üst düzey yöneticileri tematik toplantı yapacaklar’’

Düzenlenen kongrenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katkı sağlayacağına inanan İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Orhan Koç, "4 gün devam edecek kongre programı süresince G-20 üye ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ve uluslararası iş sağlığı güvenliği kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile birlikte tematik toplantılar yapılacaktır. Ayrıca yerli ve milli üreticiler ile uluslararası firmaların katıldığı 3. Türk İş Sağlığı Güvenliği Fuarı’ da eş zamanlı olarak devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri, sayın Başbakanımızın ve sayın Bakanımızın destekleri ile düzenlediğimiz 9. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongremizin iş sağlığı ve güvenliği alanında hedeflerimize katkı sağlayacağına inanıyor ve kongremizin hayırlara vesile olması dileğiyle saygılarımla arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Alper Suat Tutaşı

