Bakan Soylu: '10 bin polis alımımız Eylül ayında gerçekleşecek'

Özel güvenlik alanının ciddi bir alan olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Biz bu alanı hep birlikte iyi yönetmeliyiz. Rutin eğitimlerin dışında bu arkadaşlarımıza ayrı bir eğitim vermenin gerekliliğine karar verdik. Buradaki arkadaşlarımızın İstanbul, Ankara, İzmir'i isteyenler olursa bunlara özel harekat eğitimi dahil olmak üzere her türlü eğitimi vereceğiz hiçbir şey de istemeyeceğiz" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 bin özel güvenlik görevlisine sertifika verilmesi için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda özel güvenlikçi katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Soylu, özel güvenlikçilerin bireysel kapasitelerini artırabilmek için İstanbul, Ankara ve İzmir'i seçecek olan kişilere özel harekat eğitimi verileceğini söyledi.

"10 bin polis ilanına daha çıktık"

Bakan Soylu, "Temmuz'un başında 13 bin arkadaşımız mezun olacaklar ve bütün illere dağılacaklar. Buradan da yaklaşık 2 bin 250 arkadaşımızı trafik polisi olarak ayıracağız. Diğerlerini yine illerimize göndereceğiz. Hemen ardından şuanda 10 bin polis ilanına daha çıktık. Bu yıl itibari ile zaten 25 bin jandarma alımımız var. Yine bir 10 bin polis alımımızda Eylül ayında gerçekleşecek. Yaklaşık 5 bin korucu alımımız şuanda sahada arkadaşlarımız seçmeleri gerçekleştiriyorlar. Hem teknik kapasitemizi artırıyoruz. Hem de beşeri gücümüzü uzmanlaştırarak önemli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da bekçi sayısını 3 bin ve 3 binin üzerine getirmeyi planlıyoruz"

"İstanbul'da bekçi sayısını 3 bin ve 3 binin üzerine getirmeyi planlıyoruz" diyen Bakan Soylu, "1 Eylül 2016'dan bugüne kadar 33 bin 316 polis 42 bin 174 uzman jandarma aldık. Özellikle şehir güvenliğini yerelde tesis etmeye yönelik bir adım olarak çarşı ve mahalle bekçisi alımlarına ağırlık verdik. 2016'dan bugüne kadar 8 bin 182 yeni bekçiyi göreve başlattık. Halen de bin 267 evrakın işlemleri sürüyor. Önümüzdeki süreçte de 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için gerekli planlamalar ve ilanlar yapıldı. Bu 7 binden sonra bir 10 bin daha mahalle bekçisi alımımız olacak. İstanbul'da bu kapsamda 2 bin 201 bekçimizi göreve başlattık. 477'sinin de işlemleri zannediyorum sürüyor, bitmek üzeredir. Yeni bir alım daha yaparak İstanbul'da bekçi sayısını 3 bin ve 3 binin üzerine getirmeyi planlıyoruz. Yine İstanbul'da polis sayısını 36 bin 685'den 38 bin 803'e bekçi hariç yükseltik. Jandarma sayısını da 4 bin 394'den 6 bin 414'e yükselttik. İstanbul'da kamera sayısını yüzde 12 oranında arttırdık. Bin 720 noktada 6 bin 880 kameramız var. Yine bu sistemle entegre olarak plaka tanıma sistemininde 2016'dan itibaren nokta sayısı yüzde 35 artı. Hem araba hareket halindeyken karşı taraftan gelen bir aracın aranıp aranmadığını herhangi bir tehlike içerip içermediğini bir şekilde anlayabilme kabiliyetine sahip. 2018 sonu itibari ile yüzde 150 artışla nokta sayısını 3 bin 625'e çıkaracağız. İstanbul'da PTS nokta sayısını yüzde 57 kamera sayısını da aynı oranda attırıp 160'a çıkarttık" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Şehir güvenliği açısından bir önemli meseleyi daha sağladık. Günübirlik evler İstanbul ve büyükşehirlerde tabi bunların hepsi ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Terör örgütleri ve bunu istismar etmek isteyenler bu ihtiyaçları kendi amaçlarına bir şekilde çeviriyorlar. Bizde DEAŞ dahil olmak üzere PKK dahil olmak üzere ve FETÖ dahil olmak üzere bütün bunlarla mücadele ettiğimiz için günü birlik kiralanan evlerin takibini aynı otellerde yaptığımız gibi yapmak zorundaydık. Bu konuda çok önemli adımlar atıldı daha da önemli adımlar atılacak" diye konuştu.

"Bizim sırtımızı sıvazlıyorlar"

Uyuşturucunun Türkiye'ye Avrupa'dan geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Uyuşturucu bize iki yerden geliyor. Birisi Afganistan-Pakistan hattından birisi de Avrupa'dan geliyor. Hollanda, Belçika, Avusturya bunlar fabrikalar kurmuşlar, extacy'ye kadar işte bonzai cinsi uyuşturuculara kadar ucuz uyuşturucuları özellikle bizim ülkemize ve bizim ülkemizin üzerinden de aslıda biraz da Arap alemine Orta Doğu'ya göndermeye çalışıyorlar. Biz bunu uluslararası bütün toplantılarda anlatıyoruz. Bizim sırtımızı sıvazlıyorlar. Biz de onlara diyoruz ki siz onları bir geçin biz sizin göç deponuz değiliz. Biz sizin uyuşturucu tamponunuz değiliz. Biz sizin terör tamponunuz değiliz. Avrupa, Batı, Suriyeli göçmenler konusunda güya büyük bir destek olacaklarını söylediler. Sivil toplum örgütleri oluşturdular. O sivil toplum örgütlerine ajanlar sokarak hem Suriye'yi hemde bizim kıyı Suriyelilerin bulunduğu vilayetleri denetlemek istediler. O ajanların çoğunu tasfiye ettik. Yüzlerine söyledik. Epey bir sayısını da gözetim altına aldık. Böylece onların Türkiye üzerinde ortaya koyacakları emellerinde önünü kesmiş olduk" şeklinde konuştu.

"4,5 dakikada o uygulamaya alarm verdikten sonra hemen ekiplerimiz olay mahallinde oluyorlar"

Kadına şiddet konusunda yürütülen projeleri de anlatan Bakan Soylu "Özellikle kadına karşı şiddeti önlemek adına KADES denilen bir proje oluşturduk. Yani Kadını Destekleme Projesi. Tüm acil çağrıların tek numarada toplanması için 112'i acil çağrı ki bu da şehir güvenliğine en önemli meselelerden bir tanesidir. Mobil park polisi, mesaj ile bildirim kayıp alarmı gibi projeler üretildi. Bunların her birinin kendine ait geri dönüşleri oldu. Deneme aşamasına olmamıza rağmen şuana kadar kadınlar telefonlarına bir uygulama indiriyorlar. Şuana kadar 36 kadını şiddetten kurtardık. Yaklaşık 4,5 dakikada o uygulamaya alarm verdikten sonra hemen ekiplerimiz olay mahallinde oluyorlar. Doğru yoldayız doğru adımlar atıyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz" dedi.

"Özel harekat eğitimi dahil olmak üzere her türlü eğitimi vereceğiz"

"Özel güvenliklere seçeceği ilin konumuna göre özel harekat eğitimi verilecek" diyen Bakan Soylu, "Şuanda Türkiye'de güvenlik sertifikası olan kişi sayısı 1 milyon 629 bin 531'dir. Hala hazırda çalışan özel güvenlikçi sayımız ise 308 bin 275'e ulaşmış. Özel güvenlik alanı ciddi bir alan biz bu alanı hep birlikte iyi yönetmeliyiz. Bu kardeşlerimiz yeri geliyor kamu binalarını koruyorlar, yeri geliyor hastaneleri,eğitim kurumlarını koruyorlar. Bu arkadaşlarımız sertifika almak için eğitiliyorlar. Biz İstanbul'umuzu dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline getiriyoruz. İşte bu noktadan hareketle bu sektörü yeniden ele aldık denetimlerini sıklaştırdık. Hem de rutin eğitimlerin dışında bu arkadaşlarımıza ayrı bir eğitim vermenin gerekliliğine karar verdik. Ayrıca bulunduğu yerin koşullarına göre bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefledik. Buradaki arkadaşlarımızın İstanbul'u seçecek Ankara seçecek, İzmir'i seçecek isteyenler olursa bunlara özel harekat eğitimi dahil olmak üzere her türlü eğitimi vereceğiz hiç bir şeyde istemeyeceğiz. Sadece sizin bireysel kapasitenizi, kişisel kapasitenizi daha üst bir noktaya taşıya bilmek için bunları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Allah nasip edecek güçlü de bir Türkiye olacak"

Seçimle ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Gerek Türkiye, gerek İçişleri Bakanlığı gerçekten büyük bir dönüşüm içindedir. Dönüşümün olumlu meyvelerini her alanda görüyoruz. 24 Haziran'da da ülke olarak çok büyük bir değişimin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımını atacağız. Güçlü bir meclis olacak, güçlü bir hükümet olacak inşallah Allah nasip edecek güçlüde bir Türkiye olacak. Kendi adıma bu yeni gelecekten çok umutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çünkü milletimizin yeniliğe açık bir karakteri her daim vardır" dedi.

Murat Horoz

