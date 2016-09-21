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Bakan Soylu: '15 Temmuz, milli irade ile ilgili ortaya konulabilecek en önemli tanımdır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Açılışı’na katıldı. ‘Demokrasi ve Milli İrade’ konulu açılış dersi konuşmasını yapan Bakan Soylu, “15 Temmuz, milli irade ile ilgili ortaya konulabilecek en önemli tanımdır” dedi.

Bakan Soylu: 15 Temmuz, milli irade ile ilgili ortaya konulabilecek en önemli tanımdır

21 Eylül 2016 14:49
Bakan Soylu: '15 Temmuz, milli irade ile ilgili ortaya konulabilecek en önemli tanımdır' - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 2016 - 2017 Akademik Yılı Açılışı'na katıldı. ‘Demokrasi ve Milli İrade’ konulu konuşmasını gerçekleştiren Bakan Soylu, “15 Temmuz, milli irade ile ilgili ortaya konulabilecek en önemli tanımdır” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz, milli irade ile ilgili ortaya konulabilecek en önemli tanımdır”
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi yeni eğitim yılı açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eğer 15 Temmuz ile ilgili bir tanım ortaya konmak isteniyorsa, 15 Temmuz milli irade ile ortaya konulabilecek en önemli tanımdır. Kaçan, göçen, acaba kendim ne olacak ailem ne olacak denilen bir siyasi yapı ve bir lider yapısı değil milleti için, ülkesi için ölümle yaşam arasında tereddütsüz karar verebilecek Türkiye tablosuna bugün ulaşmış durumdayız” dedi.

“Dünyanın en güvenilir güzergahı bizim ülkemiz”
Türkiye’nin bulunduğu konumun öneminden bahseden Bakan Soylu, “Dünyanın en güvenli geçiş güzergahı bizim ülkemiz. Etrafımızdaki coğrafyaya bir bakın nereden geçilebilir. Ne kadar demokratik, ne kadar güvenilir ve ne kadar bu enerjinin dünyaya ulaşılabilir noktasına gelebilir. Şu çok net ki Almanya 2050 yılında kullandığı doğalgazın yüzde doksanını ithal edecek. Peki bu nereden gelecek. Türkiye’nin bugün başına gelen meselelerin önemli bir bölümü de Türkiye’nin bu gücünün zayıflatılmasına yöneliktir. Çünkü bu geçiş güzergahı Anadolu coğrafyası ve etrafımızdaki topraklardır” diye konuştu.

“Biz demokrasiye çok bedel ödemiş bir milletiz”
Türk milletinin demokrasiye çok bedeller ödediğini belirten Soylu, “Defalarca bizi bir kompleksle karşı karşıya bırakmaya çalıştılar. Oysa biz demokrasiye çok bedel ödemiş bir milletiz. Bizi hep küçümsediler. Bizi kendi içimizde de böyle bir manivela ile geride durdurmaya çalıştılar. 'Türk milleti demokrasiyi hak etmiş bir millet değildir' dediler. Oysa sonuna kadar hak etmiş bir millettir. Bunu 15 Temmuz’da çıplak elleriyle kendi iradeleriyle kendi demokrasi ve özgürlüklerine bir başkasının müdahalesine müsaade etmeyerek göstermiştir. Bu büyük bir şeydir. Demokrasi 21'inci yüzyılda milletleşmenin ana unsurlarından bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan tarafından plaket takdim edildi. 

Harun Basat 

Etiketler: Akademik Yılı Açılışı, Demokrasi ve Milli İrade, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi


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