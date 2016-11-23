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Bakan Soylu: '258 bombalı saldırı önlendi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2016 yılında istihbari faaliyetleri neticesinde polis bölgesinde PKK/KCK terör örgütünün 214, DEAŞ terör örgütünün 34 ve aşırı sol örgütlerinin 10 silahlı, bombalı terör eylemi engellenmiştir” dedi.

Bakan Soylu: 258 bombalı saldırı önlendi

23 Kasım 2016 20:28

Bakan Soylu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Soylu, Türkiye’nin ilerleme ve demokrasisini yükseltme çabası içinde olduğunu belirterek, 2010 yılından itibaren Ortadoğu coğrafyasında sürekli devam eden ve sürekli yenilenme talebini ortaya koyan bir sürecin yönetildiğini söyledi. Bakan Soylu, 15 Temmuz ekonomiye, sosyal hayata, siyasi hayata, geleceğe ve yapacakları her şeye etkisinin olduğunu kaydederek, tüm taraftar bu sürecin atlatılması için çaba gösterdiğini ifade etti. 

Bakan Soylu, Türkiye’de 109 bin dernek olduğunu belirterek, “Kapattığımız dernek sayısı bunun yüzde bir civarında. Dağa adam kazandırma, terör örgütü ile şehir arasındaki bağı kurma açısından bizim rasyonel şekilde düşünmemiz lazım. Sivil toplum örgütleri üzerinden iç ve dış bağlantıları kurarak, PKK’yı destekleyen, insan kazandıran, finans ayaklarını ortaya koyan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu sadece bugünkü hükümet için değil, birliğimiz, beraberliğimiz için tehdittir” ifadelerini kullandı.

21. yüzyılda terörle mücadelede başarılı şekilde ayakta kalabilmesinin şartının teknoloji olduğunun altını çizen Bakan Soylu, “Biz sınırlarımızı iyi bir teknoloji ile donattığımızda, kameralandırılması, ışıklandırılması var. Bir taraftan karakollarımızın, kalekollarımızın kameralarla birlikte gece ve gündüz sürekli kontrol edilmesi var. Olağanüstü halin milletimizi dokunan, etkileyen, rahatsız eden bir konu söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu konusuyla ilgili değerlendirme yapan Soylu, “Uyuşturucularla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay ile yapılan protokolde 29 bin rehber ve 500 formatör öğretmene formatör eğitim verilmiştir. Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi bu işle ilgili konsantre ederken, diğer taraftan narko timlerle beraber bu tehdidi ortadan kaldırmak için çabanın içerisindeyiz. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadelede Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş koordinasyon yürütmekteyiz. 8 ayrı Bakanlık koordinasyon yürütmekte” şeklinde konuştu.

İmralı görüşme notlarına ilişkin soru üzerine Soylu, “Terör örgütü marifeti ile çıkan görüşme notunun bir sayiliğine, bizi tartışmaya yönlendirmesine taraf olmamalıyız. Bir kaymakamın görevi başında planlı bir şekilde katletmek için talimat veren terör örgütü elbette ki bilgi değil, belge değil, tutanak değil” diye konuştu.
“2016 yılında istihbari faaliyetleri neticesinde polis bölgesinde PKK/KCK terör örgütünün 214, DEAŞ terör örgütünün 34 ve aşırı sol örgütlerinin 10 silahlı, bombalı terör eylemi engellenmiştir” diyen Soylu, “Jandarma Bölgesinde toplam 26 olay meydana gelirken, 13 araç ele geçirilmiş 11 bulma olayı gerçekleşmiş” dedi.
Soylu kapatılan derneklere ilişkin, “OHAL kapsamında 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bin 125 dernek kapatıldı. Bu derneklerin 175’i açıldı. Fakat 667 sayılı KHK ile FETÖ/PYD ile iltisaklı 158 dernek daha tespit edildi ve kapatıldı. PKK ve KCK iltisaklı 189, DHKP-C iltisaklı 20, DEAŞ iltisaklı 8 dernek kapatıldı. Bin 328 derneğin bin 108 tanesi FGETÖ/PYD iltisaklı olarak kapatıldı. Bir derneğe 2016 yılında bir ülkenin krallığın elçiliğinde 202 bin lira, 141bin euro başka bir bölümden gelmiş, 135 bin euro başka bir uluslar arası noktadan gelmiş, Başka bir elçilikten 202 bin lira gelmiş. Bir başka ülkenin Başkonsolosluğundan 81 bin lira gelmiş. 140 bin 328 euro başka bir delegasyondan gelmiş. Biz dış ülkelerin ülkemize yardımında memnuniyet duyarız. Bunun terör örgütü ile iltisakını gördüğümüzde güvenlik açısından tedbir almakla mükellefiz” dedi. 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: süleyman soylu


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