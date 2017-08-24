Bakan Soylu: '6 vatandaşımız vefat etti, 36 vatandaşımız yaralandı'

İçişleri Bakanı Soylu, bu sabah Eskişehir-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleşen ziyaretin ardından kazaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Kurban Bayramı münasebetiyle aldıkları trafik tedbirlerinin hayati önem taşıdığını belirterek, kazadan dolayı üzüntü duyduklarını kaydetti. Bakan Soylu, “6 vatandaşımız vefat etti. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız şu an da hastanelerde tedavi görüyorlar. Bir kısmı ameliyatta. Ama yüksek bir hayati tehlikesi yok” diye konuştu.

Başka bir trafik kazasında yaralananları da ziyaret ettiklerini aktaran Bakan Soylu, “Başka bir trafik kazasında 6 aylık bir bebeğimizin arkada koltukta kendine ayrılan çocuk koltuğunda kemeriyle durduğu için çok az sıyrıklarla kazıyı atlattığını gördük. Yine bu otobüsün içinde emniyet kemeri takan yolcularımızın çok az sıyrıklarla bu kazayı atlattıklarına da şahit olduk. Burada kazanın sebebiyle ilgili arkadaşlarımız gerekli araştırmaları yapıyorlar. İçeride kazaya uğrayan şahıslardan, onların yakınlarından dinlediklerimiz var. Onları da teker teker tetkik edecekler. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, acelecilik maalesef hem yakınlarınıza büyük bir maliyet olarak hem de ülkemizin yaşadığı bu günlerde hepimizi üzen önemli olaylara sebebiyet veriyor” şeklinde konuştu.

“Otobanlarda 120 kilometre sınırı getirdik”

Bakan Soylu, sürücülerin sürat yapmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Otobanlarda 120 kilometre sınırı getirdik ve bundan rahatsız olanlar oldu. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yaklaşık geçen yılın aynı ayına göre ve bir önceki aylara göre kaza oranı da, kazada ölüm oranı da ciddi bir şekilde azaldı. Demek ki sürat özellikle bu konularda en önemli unsurlardan birisi. Geçen günlerde yine Polatlı’da mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bir kaza oldu. Burada herkese sorumluluk düşüyor. Başta bize sorumluluk düşüyor ve biz bu sorumluluğumuzu biliyoruz. Valilerimize sorumluluk düşüyor, emniyet teşkilatımıza sorumluluk düşüyor. Ama mevsimlik tarım işçilerini çalıştıranlara da sorumluluk düşüyor, onları getirenlere de sorumluluk düşüyor. İnsanlar sıkış tıkış traktör kasasına koyulmamalı. Bir taraftan otobüs şirketlerinin sahiplerine sorumluluk düşüyor. Tamam yolda denetleyeceğiz ama en büyük denetimi uzunca bir zaman sonra iki katına çıkararak tüm görevlilerimizi seferber ettik. Sadece trafik görevlilerimiz denetlemeyecek. Jandarmada da, poliste de trafik görevlilerimizin dışındaki görevlilerimizde bu bayramda mesai yapacak. Sayıyı iki katına çıkardık. Bütün vatandaşlarımıza çok dikkatli olmalarını söylüyoruz.”

İlker Turak - İbrahim Berat Yılmaz - Ömer Çetin

