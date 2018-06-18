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Bakan Soylu: 'Akşener sen önce milletle anlaş, bırak Avrupa’yı, bırak Amerika’yı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, “Sen önce milletle anlaş, bırak Avrupa’yı, Amerika’yı” dedi.

Bakan Soylu: Akşener sen önce milletle anlaş, bırak Avrupayı, bırak Amerikayı

18 Haziran 2018 19:54

Kırşehir Cacabey Meydanı’nda düzenlenen partisinin mitinginde halka seslenen Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan’a kızıyorlar tabii. Çünkü bu memlekette devrim üstüne devrim gerçekleştiriyor. Ama bu huzurdan rahatsız olanları biliyorsunuz değil mi? Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edip ona özgürlük isteyenler var, bunları biliyor musunuz? Oradaki Kürt kardeşlerimiz bu meselenin özünü gayet iyi biliyorlar. Çünkü 6-7 Ekim’i yaşadılar. Yaktılar, yıktılar, insanları katlettiler, evlatlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi, jandarmamızı katlettiler. Bu talimatı kim verdi? Demirtaş. Cezaevinde yatıyor. Dün konuşma yapıyor. O da garip bir şey. Şunu açıkça söylüyorum. TRT’de Demirtaş’ın konuşmasının yayınlanmasına içerlediğimi ifade ediyorum. Bu kadar basit. Şunu ifade etmek istiyorum bir taraftan Demirtaş’a özgürlük diyeceksin, diğer yandan Afrin’i PKK’dan, PYD’den temizleyen komutanın, o kahraman adamın apoletlerini sökeceksin. Sen ömründe tahtadan bir çivi söktün mü acaba? Sadece o mu? Temel Karamollaoğlu var ya, işi gücü bırakmış Demirtaş dışarı çıksın diyor. Meral Akşener güya milliyetçi. Sen onu kürsülerden söyleme Akşener, git de 6-7 Ekim’de katledilen annelerin dizinin dibinde söyle de ben senin nasıl bir insan olduğunu göreyim. Daha yola yeni başlamışlar, cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorlar. Sen milletle anlaş, bırak Amerika’yı, bırak Avrupa’yı, onlardan bir şey gelmez, milletten gelir milletten” ifadelerini kullandı.  

Enderhan Öz
 

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'

 

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