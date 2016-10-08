Soylu, Valilik çıkışında gazetecilerin, Ankara’da 2 teröristin operasyon sırasında kendilerini patlatığını hatırlatması üzerine, "“Bu operasyonu emniyet güçlerimiz takip etti ve nihayetinde Ankara’ya yönelik planlanan bir eylemi engellediler. Başarılı şekilde gerçekleştirdikleri bir operasyon olarak nitelendirmek lazım. Gerekli tüm çalışmalar ortaya çıkarıldıktan sonra kamuoyuyla da neticesi paylaşılacaktır. Hain terör yapılanmalarının Türkiye üzerindeki kaosa yönelik planlarına karşı tüm güvenlik güçlerimiz 24 saat esası ile çalışarak, bu konularda ülkemizin güvenliği, huzuru ve milletimizin eminliği için büyük gayret içerisindedirler" dedi.