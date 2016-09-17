Merhum Başbakan Adnan Menderes’i anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Birçok badireden geçtik. Dünya ekonomik badireden geçtikçe ayaklarımızın üzerinde sağlam durduk. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi oldu, bizi içerisine çekmeye çalıştılar. Biz yine sağlam durduk” dedi. Merhum Başbakan Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 55’inci yılında Topkapı’da bulunan anıt mezarları başında anıldı. Düzenlenen anma programına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlere saygı duruşuyla başlayan programda İstiklal Marşı okundu ve ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

“Bu toprakları yeniden işgal topraklarına döndürmek istediklerini biliyoruz”

15 Temmuz darbe girişiminin farklı amaçları olduğunu söyleyen Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, “Bu coğrafya zor bir coğrafya. Türlü türlü sıkıntıları bu coğrafyada meydana getirmek , yakın tarihte gördüğümüz belki yakın gelecekte göreceğimiz önemli gerçeklerden bir tanesidir ama bir gerçek var ki milletin kendisidir. Bize öteki dünyadan bakan ve bu millet için, ülke için, devlet için hizmet edenler her karşılaştığında bu ülkenin topraklarıyla bu ülkeye hizmet sevgisi büyütenler bugün aziz milletiyle gurur duyuyordur. 15 Temmuz olaylarının kimin destekçilerinin olduğunu biz çok net bir şekilde biliyoruz. Kendi başlarına adım atmaktan yoksun olanların hangi cesaretle bu milletin millet olma kabiliyetini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını ve bu toprakları yeniden işgal topraklarına döndürmek istediklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Merhale merhale elde ettiğimiz bu demokratik gelişmeyi, elde ettiğimiz hukuk üstünlüğünü, elde ettiğimiz kalkınmayı, elde ettiğimiz insanımızın hayat standartlarının yükseltilmesini geri alabilmek için neler ortaya konduğunu biliyoruz” diyen Bakan Süleyman Soylu, 15 Temmuz bütün dünyaya bir şey daha haykırmıştır. Bize demokrasiyi öğretmeye çalışanlar o gün Menderesin idamına da sessiz kaldılar. Dikkat edin hikayeler hep aynı, hiç değişmiyor. Arkasındakiler, bu tiyatroyu oynayanlar belki farklı isimler. FETÖ gibi PKK gibi, DAEŞ gibi ve türlü türlü her gün isim değiştiren örgütler gibi ama bilmenizi istiyorum ki oynatıcılar hep aynı” şeklinde konuştu.

“Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi oldu, bizi içerisine çekmeye çalıştılar”

Ülkenin geleceğine sahip çıkmak için uyanık olunması gerektiğine vurgu yapan Bakan Soylu, “Ülkemizin zenginliğini, özgürlüğünü ve ülkemizin zenginliğini her gün attırabilme hedefinde olmalıyız. Biz hedefleri olan bir milletiz. Bir çok badireden geçtik. Dünya ekonomik badireden geçtikçe ayaklarımızın üzerinde sağlam durduk. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi oldu, bizi içerisine çekmeye çalıştılar. Biz yine sağlam durduk. Geleceğe ait sağlam durma sorumluğumuz devam etmelidir, demokrasi içerisinde, hukuk devleti içerisinde ve vatan birliği içerisinde. Şehitlerimize rahmeti rahman diliyor, onların şefaatlerine sığınıyor, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise, “Birlik ve beraberliğin önemine değindi. Topbaş,”Maalesef yaşım itibari ile bütün ihtilalleri duymuş, yaşamış, takip etmiş birisiyim. Acıları hep beraber milletçe çektik ama artık bugün dün değil, her şeyi farkındayız. Bundan sonraki süreç çok daha farklı olacak. Türkiye şuanda sınırlar ötesinde savaş halinde. Türkiye kendi topraklarında teröre mücadele vermekte ve hamdolsun ki bunu başarı ile yürütmekte. Koalisyon güçlerinin 2 yılda yapamadığını 20 gün içerinde Türkiye başardı. Bugün burada bu anma programını yapabiliyorsak, al bayrağın gölgesinde beraberce durabiliyorsak, 15 Temmuz şehitlerimizin o iman dolu yüreklerine, tanklar ve toplar karşısında duruşuna borçluyuz” dedi.

55 yıl önce yapılan kanunsuzluğun ve hukuksuzluğun artık herkes tarafından bilindiğini söyleyen Merhum Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes, “Olanları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Artık darbe dönemi geçmişte kaldı. Bundan sonra artık darbe olmaz dediğimizde hiç de beklemediğimiz 50 yıldır dış güçlerin maşası olmuş kendi içimizden çıkan vatan hainlerinin planladığı korkunç olayı yaşadık. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı tavrı milletimizin tereddütsüz sokağa çıkmaları , medyamızın kararlı duruşu, partilerimizin birlik ve beraberlik görüntüsü vermesi çok değerlidir” diye konuştu.

Öte yandan, tören öncesi alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba arama köpekleriyle arama yapılırken, özel harekat polisleri de alanda hazır bulundu.

Emrah Kuş - Hülya Keklik - Tugay Saday