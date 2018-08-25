Bakan Soylu: 'Bayramdan sonra emniyet kemeri hususunda sıkı tedbirler uygulayacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İstanbul-İzmir karayolundaki dönüş trafiğini inceledi. Trafik polislerin uygulamalarını denetleyen Bakan Soylu, durdurulan araçlarda vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Soylu, "Geçen yıl ortalama 50 bin trafik personeli, jandarma ve emniyet, yürüttüğümüz denetim ve kontrol çalışmalarımızı bu sene bazı yerlerde bazı takviyeler de yapmak suretiyle 141 bin sayısına çıkardık. Neredeyse 3 katına çıkardık. Aynı zamanda denetim noktası olarak da yaklaşık 7 bin 500'ün üzerinde trafik ekibiyle bu görevi gerçekleştirirken, denetim noktası olarak da jandarma ve polis yaklaşık 3 bin 500 denetim noktasında, burada olduğu gibi Türkiye'nin her noktasında arkadaşlarımız önemli bir görevi yerine getirdiler. Vatandaşlarımızı sürat konusunda, emniyet kemeri konusunda ve cep telefonuyla konuşmama konusunda aynı zamanda bunun altını çizerek söylüyoruz arabada sigara içmeme konusunda mümkün olduğunca uyarmaya çalıştılar. Radar konusunda daha önce halkımıza bunu deklare etmiştik, tuzak radar uygulamasını tüm arkadaşlarımız tarafından gerek emniyet gerekse jandarma tarafından kaldırıldığını ancak bir şekilde daha önceden belirtmek suretiyle radar uygulaması yapıldığını da söylemiştik. Şimdi bu uygulama Türkiye'nin bütün noktalarında bir şekilde devam etmektedir. Tatilin ilk gününden itibaren ki bu uzun bir tatil, maalesef bu tatilde kazalar yaşadık. Ölümlü kaza oranımız düştü. Ölümlü kaza sayımız da düştü ama aynı olayda meydana gelen ölüm sayımız maalesef arttı. Hem geçen seneyle aynı oranda gidiyoruz hem de son 10 yılın ortalamasıyla aynı oranda gidiyoruz. Dün akşam itibariyle maalesef 99 kaybımız söz konusu. Bunların büyük bir bölümü yüzde 40 civarı şehirler arası yollarda, yüzde 30 civarı şehir içi yollarda, geri kalan bölümü de kırsal dediğimiz alanlarda, köy yollarında veya şehir ve köyleri birleştiren yollarda meydana geldi. Bu sene enteresan bir gelişme de maalesef yaya ölümlerinde oldu. Yani yüzde 17 yüzde 18 civarında oldu, böyle bir tablo beklemiyorduk. Anlaşılan o ki tatilin uzunluğundan araç yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde maalesef yaya ölümleri de gerçekleşti. Arkadaşlarımız ve bizim genel değerlendirmelerimiz de bu istikamettedir. Gidişler de güne yayılı gidişlerdi yani cuma, cumartesi, pazar hatta arefe günü pazartesi gününe kadar güne yayılı gidişler oldu. Dönüşler de yine aynı şekilde perşembe akşamı itibariyle başladı dün de epey bir yoğunluk vardı, bugün de var" dedi.

"Birkaç noktamız hariç çok büyük bir yoğunlukla karşılaşmadık"

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esas itibariyle birkaç noktamız hariç çok büyük bir yoğunlukla karşılaşmadık. Çünkü kaza olan yerlerde özelikle trafik ekiplerimiz hemen gerekli tedbirleri almaya çalıştılar. Bizim tekrar uyarılarımız olacak. Özellikle kırmızı düdük kampanyasını bu bayramın başından itibaren başlatmıştık. Bunun özellikle çocuklarda etkili olduğunu sevinerek görüyoruz. Ailelerini uyarıyorlar ve kuralları da net bir şekilde hemen hemen öğrenmiş durumdalar. Bir taraftan emniyet kemerinin takılması gerektiğini hatırlatıyorlar, diğer taraftan hız yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. Yine cep telefonuyla konuşulmamasını hatırlatıyorlar aynı zamanda da arabanın içerisinde sağlık açısından sigara içilmemesi gerektiğini hatırlatıyorlar. Kırmızı düdük kampanyamız çocuklarımızla beraber devam edecek çünkü bu işte bu bayramda da gördük ki hem eğitimimiz hem farkındalığımız hem de tüm toplum olarak bu konuya olan duyarlılığımızı arttırmamız gerekmektedir. Çünkü en son bu sabahki kazada araçlardan bir tanesini sürenin ehliyeti başka birisinin üzerine, diğeri de maalesef 300 metre karşı taraftaki yoldan gitmiş. Yani anlaşılıyor ki uykusuzluk, dikkatsizlik, varacağımız yere hemen varma telaşı bütün bunlarla birlikte de bayramda özellikle bu tip kazalarla karşı karşıya kalmamak, sevenlerimizi üzmemek, kurallara uymak için bu tip hem kampanyalarımızı, hem birbirimize uyarılarımızı en yüksek şekilde yapabilecek adımları atmak temel sorumluluğumuzdur. Okullardan başlayıp tüm sosyal mecralarda, yani hayatın içerisinde olan tüm mecralarda her birimiz, her bir vatandaşımız, yetkililerimiz, cemiyet hayatımız, siyasetimiz, tüm bireylerimiz bunu ortaya koymalı ve bu uyarıları yapmalılar ama ben çocuklarımızla bu işi başaracağımıza inanıyorum. Çünkü sorumlukları aldılar ve kırmızı düdük de anlaşılan bizim önümüzdeki süreçlerde trafik konusunda, trafik konusunu hatırlatan en önemli materyallerimizden birisi olacak. Buna olan inancımız çocuklarımızın bu işe olan sahipliliğiyle açık bir şekilde ortaya çıkmıştır"

Emniyet kemeri uygulaması başlıyor

Bakan Soylu, "darılmaca gücenme yok" diyerek emniyet kemeri uygulamalarının artacağı sinyalini verdi. Soylu, "Darılmaca, gücenmece yok. Acılar yaşamak istemiyoruz. Bayramdan sonra özellikle emniyet kemeri hususunda sıkı tedbirler uygulayacağız. Avrupa Birliği kurallarına uygun olması yönünde talimatım var. Cezaysa ceza, kimse darılmasın gücenmesin. Allah muhafaza ölümler, vücutta kalıcı hasar bırakan kazalar atlatılması zor tecrübeler bırakıyor" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'ya trafik uygulamasında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay eşlik etti.

Bahadır Demirçeviren

