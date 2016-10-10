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Bakan Soylu: ‘Bu menfur saldırılar milletimizi birleştirmektedir’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yörede son dönemlerde vatandaşla güvenlik kuvvetleri arasındaki işbirliği, terör örgütünü çileden çıkarmaktadır” dedi.

Bakan Soylu: Bu menfur saldırılar milletimizi birleştirmektedir

10 Ekim 2016 14:23

Bakan Süleyman Soylu, beraberindekilerle birlikte PKK’lıların 5 ton patlayıcı yüklü kamyonetle saldırı düzenlediği Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolunda incelemelerde bulunarak, komutanlardan bilgi aldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı nefretle kınadıklarını söyledi.

Bakan Soylu, “Bu saldırı hain ve insanlıktan nasibini almamış sapkın bir eylemdir. Bu eylemi şiddetle kınıyorum. Dünyada görüldüğü her yerde de topluluklara büyük zarar veren, tedbirlere rağmen maalesef dün elim bir hadise ile karşı karşıya kaldık. Bu hain ve alçak davranışlar bizim terörle olan mücadelemizi daha etkin bir hale getirmesine neden olacaktır. Kararlılığımızı arttıracaktır ve özellikle evlatlarımızın, şehitlerimizin, aslanlarımızın, yiğitlerimizin bize emanet ettiği görevin tamamlanma anlayışını bize sağlayacaktır. Huzur için, buradaki insanların rahat bir şekilde yaşamlarını temin etmek için ve bu bölgenin terörden arındırılabilmesi için PKK denilen lanet olası örgütün bu bölgede ortaya koymuş olduğu etkinliğin ortadan kaldırılabilmesi için, evlatlarımız şurada yol kontrolü yapıyorlardı ve bir kamyonetin üzerine koydukları bir bombayla kendisini infilak ettiriyor” dedi.

“Terör örgütü biçare durumuna düşmüş”
Terör örgütüne yönelik mücadeleye de değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Şunun altını çizerek belirtmek isterim ki kırsalda ortaya koyduğumuz mücadele azmi, güvenlik kuvvetlerimizin kararlılığı, milletimizin desteği terör örgütünü biçare durumuna düşürmüş. Evlatlarımıza hain bir saldırı gerçekleştirdiler. Neden? Çok net. Son 15 Temmuz’dan sonra bunu zannettiler. Biz istediğimiz gibi hakim oluruz, güvenlik kuvvetlerinde zafiyet olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletini tanımıyorlar ve bu milleti tanımıyorlar ve bilmiyorlar. Bu millet asker bir millettir. Zihniyeti de, anlayışı da birlik, beraberlik ve kardeşlik ve bir arada olmayı gerektiren bir anlayış içerisindedir. 15 Temmuz’dan sonra güvenlik kuvvetlerimiz mücadelelerini tam anlamıyla daha da yükselterek ortaya koymaktadırlar ve koyuyordur. Bunun şaşkınlığı içerisindeler. Çok zaiyat verdiler, sürekli alanları kırsalda daraltılıyor ve özellikle güvenlik kuvvetlerimizin moralleri çok yüksek. Ama böyle alçak ve hain saldırılar yaparak burada bir motivasyon kaybına sebebiyet verebilir miyiz gibi bir anlayışları söz konusudur. Ama bilinmesini isterim ki karşı karşıya kaldığımız bu menfur saldırılar milletimizi birleştirmektedir. Tek yumruk haline getirmektedir. Özellikle tahmin edemedikleri hem teröristle mücadelede bir Türkiye var, hem de terörizmle mücadelede yani meselenin ekonomik boyutunu, sosyal boyutunu, kardeşlik boyutunu sürekli öne getiren, ortaya koyan bir Türkiye tablosu var.”

“En çok kaçış da Kandil’dedir”
Bakan Soylu, teröristi ve terörizmi desteklemenin aynı noktada olduğunu anımsatarak, “Yani bu bölgede ekonomik gelişmişliğini ve bu bölgede insanlarımızın rahat ulaşımını bir yerden bir yere gitmesini engellemeye çalışanlara yapılan destek de teröristle aynı muamele içerisindedir. Çok net söylüyoruz. Biraz önce söyledim. Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Bu teröristleri gördükleri yerlerde, bu teröristleri destekleyenleri gördükleri yerlerde güvenlik kuvvetlerimize ihbar etsinler. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bu ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Bunu bekliyoruz. Mümkün olduğunca güvenlik güçlerimiz ellerinden gelen bütün gayretleri ortaya koymaktadırlar. Ama özellikle yörede son dönemlerde vatandaşla güvenlik kuvvetleri arasındaki işbirliği, terör örgütünü çileden çıkarmaktadır. Çünkü başka bir nokta daha var. Burada son dönemlerde, son yıllarda terör örgütüne katılım en alt dilimdedir ve size enteresan bir bilgi daha vermek istiyorum. En çok kaçış da Kandil’dedir” diye konuştu.

“Bu bölgedeki insanlar kuvvetli insandır”
Terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini dile getiren Soylu, “Bunu ifade etmek isterim ki bu kararlılığımız devam edecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın görev tamamlanacaktır. Tekrar başımız sağ olsun. Bu bölgedeki insanlar kuvvetli insandır. Bu meselelerin üzerinde gelebilecek anlayışa da sahiptir. El birliği ile terörü hak ettiği yere gömeceğimizi herkes bilsin. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın da başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamanın ardından patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.


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