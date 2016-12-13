Bakan Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, esnaf ziyaretinin ardından Hakkari Valiliğine geçti. Valilikte basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, terörle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yaklaşık 10 gün önce Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik bir ziyaret başlattığını belirterek, “Başlattığımız saha çalışmalarımız çerçevesinde önce Diyarbakır, sonra Mardin ve ardından Van illerimize hem kendi görev alanlarımıza ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz hem de vatandaşlarımızla çeşitli zeminlerde bir araya geliyoruz. Bugün de bu kapsamda Hakkari’deyiz” dedi.

“Alçak saldırıda 44 şehit verdik”

Cumartesi gecesi İstanbul Beşiktaş’ta 44 vatandaşımızın şehadetiyle neticelenen hain bir terör saldırısının olduğunu dile getiren Bakan Soylu, “Bu alçak saldırı karşısında belki birileri programlarımızda değişiklikler bekleyebilirdi. Ama hiç öyle yapmadık. Bilakis bu hadisenin üzerine gelebilinecek en doğru yerin burası olduğundan hareketle programımızı değiştirmedik” ifadelerini kullandı.

“Kardeş kavgasını körüklemek istiyorlar”

İstanbul’daki o hain saldırıyı gerçekleştirenlerin yıllardır bu ülkede özellikle etnik kimlik üzerinden bir kardeş kavgası körüklemek istediğini ifade eden Soylu, buna müsaade etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti. Soylu, “Binlerce yıldır Anadolu toprakları üzerinde Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Zaza ve Laz'ıyla bir arada ve kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğe kimsenin nifak tohumu ekmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Bu milletin canını yakanların canını yakacağız”

Bakan Soylu, terörün bir insanlık suçu olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne hükümet olarak ne de ülke olarak artık bu hadiselere tahammülümüz kalmamıştır. Biz Türkiye’nin batısında ne konuşuyorsak, doğusunda da, kuzeyinde de aynı şeyi konuşuyoruz. Bu milletin canını yakanların canını yakacağız. Bu sözlerimin muhatabı PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve YPG’dir. Bu devlete karşı eline silah almış ve bu milletin huzurunu, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini ve ülkenin bağımsızlığını bölmeye çalışanların tamamınadır. Gencecik çocukları dağa kaçırıp terörist yaptılar. Anneler de PKK’nın mağdurudur. Yılda 1,5 milyon gelir elde ettiği uyuşturucuyla zehirlenen hem Türkiye hem de dünya gençliği de bu örgütün mağdurudur. İş makinelerini maddi kaynaklarını örgüte peşkeş çeken belediyeden hizmet alamayan vatandaş da bu örgütün mağdurudur. Tehditle Kandil’den atanan eş başkanlar, baskı altına alınan siyaset de bundan mağdurdur. Yaşanan terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan ve geri döndüğünde evini, barkını harabe halde bulan vatandaşımız da bu örgütün mağdurudur.”

“Gençleri ölüme sürüklüyorlar”

Türkiye’nin terör konusunda topyekun sahaya indiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Devletin atacağı her adım mutlaka vatandaşın desteğine muhtaçtır. Bizim en büyük gücümüz milletimizdir. Buradan aziz milletimize de bir çağrıda bulunuyorum. Bu bir topyekun mücadeledir. Bulunduğunuz yerlerdeki PKK sempatizanlarını, köylerde vatandaşlara baskı yapanları, polise ve jandarmaya ihbar edin. Bunlardan ülkeyi mutlaka kurtaracağız. Bu örgütün tepesinde sefahat içerisinde yaşayan yaşları 70’i aşmış, zihinleri bulanmış, gençleri ölüme sürükleyerek, karanlık zihinlerini tatmin etmek isteyen bu ölüm makinelerinin yaptıklarının hesabını mutlaka soracağız. Terörle mücadelede bütün imkanlarımızı kullanmak ve bütün eksiklerimizi giderme noktasında ciddi bir çaba içerisindeyiz.”

Geçtiğimiz günlerde korucuların özlük haklarını, moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını da dile getiren Bakan Soylu, “Bu kapsamda korucular daire başkanlığından tutunda geçici köy korucusu yerine ‘güvenlik köy korucusu’ yerine ‘güvenlik korucusu’ ismi getirilmesiyle statüleri açısından birçok güçlendirmeler ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Hakkari ve Yüksekova ilçesinde bir araya geldiği vatandaşların en büyük sorununun işsizlik olduğunu ve hükümet olarak bu kapsamda çalışmaları hızlandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamanın ardından Bakan Soylu, kurum müdürleriyle basına kapalı olarak bir araya geldi.

Mimar Kaya

