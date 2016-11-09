Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz’un içerideki hainleri bir turnusol kağıdı gibi ortaya çıkarttığını söyleyerek, “Ne ekonomik açıdan ne insan kaynağı açısından ne ordusu ne ticareti ne devletinin kurumlarında en küçük bir boşluk, en küçük bir acziyet meydana gelmemiştir. ‘Hasta adam’ dedikleri dönemde dünyaya kafa tutan bu millet, bugün dün olduğundan daha güçlüdür. 15 Temmuz, evet yüreğimizi kanatmıştır, bizleri yaralamıştır. Ama içimizdeki hainleri de bir turnusol kağıdı gibi ortaya çıkartmıştır. İyice bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve onun aziz milletinin gücü ve zenginliği düşmanlarının hayalinin çok ötesindedir. Böyle bir milletin evladı olmak bize Allah’ın lütfudur. Bunun için ne kadar şükretsek azdır” dedi.

“Bu tabloyu kabul etmiyoruz”

Bazı ülkelerin büyükelçilerinin TBMM’deki HDP grup toplantısına katılarak, teröre destekten tutuklanan 8 milletvekiline destek vermelerine ilişkin Bakan Soylu, “Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz. Orada terör örgütü ile beraber iç içe olmuş bir anlayışı Avrupa’daki bir takım ülkelerin büyükelçilerinin gelip desteklemesini kabul etmiyoruz. 79 milyon bize yeter, buradaki yüreği millet, devlet ve vatan sevgisiyle dolu olan bu insanların bize yeteceği açıktır” diye konuştu.

“2 rehberiniz olmalı, hak ve kanun”

Akademi öğrencilerine seslenen Bakan Soylu, “Buradan mezun olup hayata atılacağınız zaman üstleneceğiniz sorumluluk bilesiniz ki geçmiş büyüklerimizin sorumluluğundan çok daha ağırdır. 2 rehberiniz olmalıdır, hak ve kanun. Birde ilham kaynağınız olmalıdır ki, onlarda bu vatan için verdiğimiz şehitlerimizdir. Onların açtığı yolda, hak ve kanunun rehberliğinde bu görevi ifa ederseniz emenim ki her birinizin ismi bu topraklara altın harflerle kazınacak, aileleriniz, milletimiz için büyük bir gurur kaynağı olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim