Bakan Soylu Diyarbakır’da güvenlik toplantısına katıldı

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen güvenlik toplantısına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bingöl Valisi Ali Mantı, Batman Valisi Ahmet Deniz, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Tunceli Valisi Tuncel Sonel ile emniyet müdürleri, jandarma bölge komutanları katıldı.

Bakan Soylu, beraberindeki küçük bir çocuk ile karşılama mangasını selamlayarak Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı şeref defterini imzaladı. Daha sonra burada bir fidan eken Bakan Soylu ve beraberindekiler, fidan ekiminin ardından güvenlik terörle mücadele değerlendirme toplantısına geçti.

Aydın Yorat

