İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılına merhaba dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, pek çok siyasi konuk, akademisyen ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Bakan Soylu, ’’Demokrasi ve Milli İrade’’ başlıklı açılış dersini verdi.

‘’DÜNYANIN EN GÜVENLİ GEÇİŞ GÜZERGAHINDAYIZ’’

Konuşmasında Türkiye’nin, dünyanın en güvenli geçiş güzergahı olduğunu ifade eden Soylu, ‘’Almanya 2050 yılında kullandığı doğalgazın yüzde 90’ını ithal edecek ve bunun nereden geçeceği kocaman bir soru. Türkiye’nin bugün başına gelen meselelerin önemli bir bölümü elinde bulundurduğu gücün zayıflatılmasına yöneliktir. Çünkü söz konusu olan bu geçiş güzergahı, bizim Anadolu coğrafyamız ve etrafındaki topraklardır. Biz dünyanın en pahalı ve kıymetli arazisinde oturuyoruz. Birileri bu araziyi bizi birbirimize düşürmek suretiyle ucuzlatmaya, istedikleri gibi yönetmeye ve enerjimizi almaya çalışıyor’’ dedi.

‘’BU ÇİPİ ÜRETEN DÜNYANIN EFENDİSİ OLUR’’

Bakan Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘’Her zaman bize çelme atmaya çalışanlar oldu, bunu anormal karşılamamak gerekir. Çünkü dünya bir rekabet halindedir. Kim güçlü olacaktır, kim iyi teknolojileri kullanacaktır. Hep hayalimdir; cebinizde bir çip var ve bununla yaklaşık 2 aylık elektriğinizi kullanabiliyorsunuz. Bu çipi üreten dünyanın efendisi olur. Bunu 30 bin nüfuslu bir ülke de üretebilir, 3 milyonluk bir ülke de, 300 milyonluk bir ülke de üretebilir.’’

‘’TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİYİ SONUNA KADAR HAK ETMİŞTİR’’

Türk milletinin demokrasiye çok fazla bedel ödediğini vurgulayan Soylu, ‘’Bizi kendi içimizde de durdurmaya çalıştılar. Türk milleti demokrasiyi hak etmiş bir millet değildir dediler. Oysa Türk milleti demokrasiyi sonuna kadar hak etmiştir. Bunu da 15 Temmuz’da çıplak elleriyle, iradeleriyle, demokrasisine, istiklaline, hürriyetine sahip çıkarak, bir başkasının müdahalesine müsaade etmeyerek göstermiştir’’ diye konuştu.

‘’15 TEMMUZ MİLLİ İRADE İLE ORTAYA KOYULABİLECEK EN ÖNEMLİ TANIMDIR’’

‘’Milli irade ile bir tanım koyulmak isteniyorsa 15 Temmuz milli irade ile ortaya koyulabilecek en önemli tanımdır’’ diyen Soylu, ‘’Bugün, kaçan, göçen acaba kendim, ailem ne olacak denilen bir siyasi yapı ve lider yapısı değil, milleti için, ülkesi için ölümle yaşam arasında tereddütsüz karar verebilecek bir Türkiye tablosuna ulaşmış durumdayız’’ diyerek sözlerini noktaladı.

‘’ÜNİVERSİTELER ŞEHRİ İSTANBUL’’

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı konuşmada, ‘’50’nin üzerinde üniversiteye sahip olan İstanbul bir üniversiteler şehridir. Şu anda 800 bine yaklaşmakta olan öğrenci sayımız neredeyse ortalama bir şehir nüfusu kadardır’’ ifadelerinde bulundu.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ise dünya üniversitesi olmanın önemine dikkat çekti ve Türkiye’de bir üniversitenin bugünkü şartlarda bir dünya üniversitesi olabilmesi için önünde herhangi bir engel olmadığını söyledi.

REKTÖR ERHAN’DAN 15 TEMMUZ VURGUSU

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Prof. Dr. Çağrı Erhan sözlerine bu yıl akademik açılışın öncekilerden farklı olduğunu belirterek başladı. Erhan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

‘’Şayet vatan haini FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi başarıya ulaşmış olsaydı, muhtemelen bir iç savaşa sürüklenecek olan Türkiye’de ne okullar ne de üniversiteler açılabilecekti. Çocuklarımız ve gençlerimiz belki de yıllar boyu sürecek bir kaosun, Türkiye tarihinin en büyük fetret devrinin kurbanı olacaklardı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük badiresini atlatmıştır. Bizi felaketten canları pahasına kurtaran aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.’’

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’e, Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan tarafından plaket verildi. Ayrıca Bakan Soylu adına, üniversite tarafından 15 Temmuz Şehitler Ormanı’na dikilen 246 adet fidanın sertifikası da Soylu’ya takdim edildi.

MERVE DUNDAR - HÜSEYİN ÇAKMAK