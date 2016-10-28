Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlediği 15 Temmuz şehitleri anma programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada 79 milyon vatandaşın Türkiye’nin hangi oyunlarla karşı karşıya kaldığını bildiğini vurgulayarak, “Darbe girişiminin hemen arkasından PKK’nın, DAEŞ’in FETÖ ve onun ihanet eylemlerine sahip çıkarcasına gerçekleştirdiği eylemler arasında karşımızdaki cephenin kimliği de açıkça deşifre etmiştir. Burada belki de Türkiye’nin ilk kez duyacağı bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Elimizde PKK’nın önemli düzeydeki yöneticilerinden birisi var. Ve bir şey söylüyor. 14 Temmuz gecesi telsizlerden gelen mesajla yaklaşık 1 ay hiçbir eylem yapmayacaklarının kendilerine talimat verildiğini söylüyor. Ta ki 15 Temmuz’dan 3 gün sonra yeni bir talimat gelene kadar. Türkiye’nin nasıl bir süreçle karşı karşıla kaldığının ve Türkiye’nin hangi maşalarla, hangi oyunlarla karşı karşıya kaldığını aslında hepimiz biliyoruz. 79 milyon insanımız biliyor. Aslında bizi bir şekilde farklı anlatmaya çalışanlar da meseleyi çok daha iyi biliyorlar. Bu millet 15 Temmuz gecesi öyle şeytani bir planla karşı karşıya kalmıştır ki, eğer tutsaydı 27 Mayıs'a da, 12 Eylül’e de rahmet okutacaktı. Sadece Türkiye değil, Filistin, Musul, Kerkük de ağlayacaktı. Zulüm altındaki bütün Müslüman ülkeler ağlayacaktı. İdam edilseniz bile eğer millet vicdanında mahkum edilmişseniz artık işiniz bitmiş demektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programın ardından Trabzon’daki bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan’ın oğlunun düğün törenine katıldı. Merve Bayrak ve Fatih Yıldırımhan’ın nikah şahitliğini yapan Bakan Soylu, evlenme cüzdanlarını verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk kuralını hatırlattı. Düğün töreninde Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da gelin ve damadın şahitliğini yaptılar.

Bekir Koca - Ozan Köse

