Diğer
Kategoriler

Bakan Soylu: 'FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadeleyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "48 bin 305 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır." dedi.

Bakan Soylu: FETÖden 48 bin 305 kişi tutuklandı

09 Ocak 2018 17:57

Ayrıntılar geliyor...

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç