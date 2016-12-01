İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’da AKSA Çağrı Merkezinin açılışını yaptı.

AKSA Çağrı Merkezinin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Valisi Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, “Esas insan kaynağını hedef alan yani bir taraftan terörle, bir taraftan uyuşturucu ile bir taraftan karşı karşıya kalmış olduğu bütün sıkıştırmalarla esas insan kaynağını hedef alanlara karşı verebileceğimiz en güzel cevap, insan kaynağımızın istihdamıyla ve eğitimiyle medeniyetimizin tüm değerleriyle yani gelenek görenek anane, baba sevgisi, imanımız, inancımız bize bırakılan bütün değerleri bu insan kaynağıyla yarına taşımakla cevap verilebilecektir. Burası bir kardeşlik medeniyetidir şefkat medeniyetidir. Bizim memleketimizi huzursuzluğa memleketimizi maalesef kardeş kavgasına sokmak isteyenlere karşı verebileceğimiz en güzel cevap budur. Onlar 15 Temmuz’u yapacaklar biz Yavuz Selim Köprüsü’nü açacağız. Onlar gezi olaylarını yapacaklar bizler Marmaray’ı açacağız. Hedeflerimizden istikametimizden vazgeçmeyeceğiz. İrili ufaklı hem özel sektör hem kamunun bütün yatırımları ile birlikte bu insanların yarına huzurla hayat standartları yüksek ama kendi değerleri ile bütünleşmiş bir şekilde adım atmalarını sağlayacaktır. Yarınımız aydınlıktır ve açıktır. Allah bu memlekette bu emaneti veren bu aziz milletimize bizi mahcup etmesin. Dualarınıza ihtiyacımız var” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da, Trabzon’un kendisi için hem ana ocağı hem de baba ocağı olduğunu hatırlatarak, “Bugün dünyanın bütün negatif gündemine rağmen Trabzon için istihdam noktasında önemli bir gün. Ekonomimiz ve istihdamımız açısından da güzel bir gün. Bu yıl Mayıs ayında Trabzon’da önemli bir toplantı yaptık. Türkiye’deki 21 dağıtım bölgesi bugüne kadar ortaya çıkan negatifliklerin aksaklıkların eksiklerin giderilmesi noktasında çok önemli kararlar aldık. Bugün bu sürecin özellikle müşteri memnuniyeti noktasındaki adımlardan birini atıyoruz. Sadece aslında Trabzon’da değil 21 bölgenin genelinde böyle bir sıkıntımız vardı. Hem vatandaş hem firma hem de devlet olarak bizim mutsuz olduğumuz bir yapı. Herkesin kaybettiği bir yapıda nasıl ilerleyeceğiz. Bu mümkün değil. Çok önemli adımlar atma noktasında kararlar aldık. Kısa orta ve uzun vadeli kararlar aldık. O kısa vadeli olanlarından bir tanesinin açılışı bugün. Burada hedefimiz şu 3 paydaştan öncelikle vatandaşlarımız telefona sarılıyor ama karşı tarafta muhatap yok. Günlerce saatlerce ulaşılamayan bir çağrı merkezi var. Artık ulaşılabilir olması gerekiyor. 3 paydaşın mutlu olduğu bir duruma doğru özellikle enerji dağıtım sektöründe hızla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AKSA Çağrı Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.