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Bakan Soylu: 'İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyayı değiştirdiklerini belirterek, “İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik. Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik. Biz bunu silahla yapmadık” dedi.

Bakan Soylu: İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik

06 Ocak 2018 21:37
Bakan Soylu: 'İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik' - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vakfıkebir ilçesinde partisinin ilçe gençlik kolları kongresine katıldı. Kongredeki konuşmasında gençlere seslenen Bakan Soylu, “Bu salona bakarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu siyaset öyle bir iştir ki, herkes heybesinde nesi varsa onu verir. Zengin olan malından harcar. Kimisi işinden harcar. Kimisi vaktini verir, çoluk çoğundan, gezmesinden tozmasından harcar, ömrünü bu işe vakfeder. Kimisi bilgisini, emeğini verir. Kimisi gençliğini verir, kimisi sevdasını verir. Partiyi, siyaseti evlat bilir, kardeşi, namus bilir, her anını onunla yaşar. Ama asıl mesele, doğru tarafta olmaktır. Varını yoğunu, Allah’ın razı olduğu, milletin razı olduğu tarafa harcamaktır. Bizim inancımız odur ki, bizler doğru taraftayız. Bu partiden millet razıdır, 15 yıldır sandıkta bunu göstermektedir, dünyanın mazlumları razıdır, dualarında bunu göstermektedirler, inşallah Allah da razı olacaktır; inancımız umudumuz bu istikamettedir. Ve buradaki gençlik, esasen kendisine doğru bir taraf seçmiştir. Mesele sadece AK Partili olmak meselesi değil. Milletinden ve özünden taraf olmaktan bahsediyorum. Tarihinden, inancından, değerlerinden taraf olmakla sizler AK Partili oldunuz. Yani AK Partili olduğunuz için bu değerlere sahip olmadınız, bu değerlere sahip olduğunuz için ak partili oldunuz, bu amblemin altında, Recep Tayyip Erdoğan’ın ardında yer aldınız. Bunu niçin anlatıyorum biliyor musunuz? Bu yaptığınız tercih, dünyada dengeleri oynatan, birilerinin hesaplarını bozan, birilerinin rahatsız olduğu bir tercihtir, onu anlatmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik”

“Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik” diyen Bakan Soylu, "Bugün Kudüs’te birileri eskisi kadar rahat at oynatamıyorsa; belki tarihinde olmamış bir şey, birleşmiş milletler Türkiye’nin yanında ABD’ye rest çekebiliyorsa, bugün ‘Mazlumların sözünün sahibiyiz’ diyen bir lider bütün dünyaya sesini duyurabiliyorsa, bugün Türkiye’nin güneyinde 4 bin tır silah yardımına rağmen terör koridoru açmaya birilerinin gücü yetmiyorsa, 1960 beri işleyen tezgah eğer 15 Temmuz’da işlemediyse, bugün darbelerle, operasyonlarla bu ülke teslim alınamadıysa, işte sizin yaptığınız, aziz milletin yaptığı bu tercihin, ortaya koyduğunuz bu duruşun neticesindedir. İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik. Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik. Biz bunu silahla yapmadık. Tamamen ve sadece duruşumuzla, tavrımızla, değerlerimize olan inancımızla yaptık. Ve biz bu topraklarda bin yıldır neyi nasıl başardıysak, tam olarak da bununla yaptık” ifadelerini kullandı.

Tek liste ile gidilen kongrede Onur Yıldırım AK Parti Vakfıkebir Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Bekir Koca - Ozan Köse
 

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

 

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