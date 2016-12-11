Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bakan Soylu: İki patlama olduğu değerlendiriliyor

Bakan Soylu: İki patlama olduğu değerlendiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın üzerinde Süzer Plaza ile yan yana daha önce Beleştepe denilen yerde. Diğeri ise Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'ndaki canlı bomba olduğu değerlendiriliyor” dedi.

Bakan Soylu: İki patlama olduğu değerlendiriliyor
İstanbul'da patlama! Olay yerinden dehşet görüntüler... - Foto Galeri

11 Aralık 2016 00:58
Bakan Soylu: İki patlama olduğu değerlendiriliyor - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, patlama haberinin ardından Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı VIP Salonu çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Öncelikle milletimize geçmiş olsun. Çok hain ve alçak bir planla gerçekleştirilmiş bir olay. 2 patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın üzerinde Süzer Plaza ile yan yana daha önce Beleştepe denilen yerde. Diğeri ise Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'ndaki canlı bomba olduğu değerlendiriliyor. Bunlar teyide muhtaç bilgiler. Bütün arkadaşlar olayın aydınlanması için çalışmaları sürdürüyorlar. Yaralılar Şişli Etfal başta olmak üzere yakın hastanelere sevk edildi. Bakanlarımızla birlikte önce olay yerine gideceğiz. Milletimizin ve özellikle polis teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Bakan Soylu, şehit konusunda İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü ile görüştükten sonra kamuoyuna açıklama yapacaklarını belirtti.

Ferhat Yasak - Mehmet Altunışık

Etiketler: bakan soylu, İki patlama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç