Bakan Soylu, intihara kalkışan vatandaşı ikna etti

Olay, öğlen saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, TBMM ile İçişleri Bakanlığı arasındaki alt geçidin üstüne çıktı. İntihar etmek isteyen şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak ikna çalışmalarına başladı.

Bakan Soylu ikna etti

İntihara kalkışan vatandaşın bilgisini alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine geldi. Bakan Soylu ile konuşan şahıs ikna olarak intihardan vazgeçti.