Bakan Soylu: Kandil'in alınması vazgeçilmezimizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Kandil'e operasyon hazırlığı

Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil.Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. İçeride teröristlerin sığınakları ortadan kaldırıldı. 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil.Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir. Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir.

CHP'nin telefon dinleme iddiası

Bunu söylemek bile kendi ülkesine güvenmemektir.

FETÖ ile mücadele

Kendi adamlarını büfelerden aradıklarını tespit ettik. İtiraflar üzerinden yakaladığımız isimler var. Örgüt Avrupa'yı ikna etme noktasına gelmiş. Yapmamız gereken çok şey var, acımasızca üzerine gidilmeli. Türkiye, işini kesinlikle yarıda bırakmamalı. Cezaevlerinde motivasyonlarını devam ettiriyorlar.

Bahçeli'nin genel af önerisi

Seçim beyannamemizin gündeminde genel af yok. MHP'nin beyannamesinde var. Kendi değerlendirmemizde af konusu yok.

Bedelli askerlik çıkacak mı?

Terörle mücadele ediyoruz, bu kararı vermek kolay değil. Seçim sonrası tekrar oturulup konuşulur. İhtiyaçlar gerektiriyorsa, değerlendirilebilir.

Uber sürücülerine ceza

Yetkisiz taşımacılık yapıyorlar, vergi vermiyorlar.