Bakan Soylu, Kartepe’nin büyükleri ile bir araya geldi

İnterteks Fuar Merkezi’nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’ne katılan Bakan Soylu, burada Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile bir araya geldi. Bakan Soylu, Başkan Üzülmez’ den Alo Evlat Hattı’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kartepeli büyükleri ziyaret eden Soylu, umrelerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Kartepeli büyükler ise kendileri ile yakından ilgilenen Soylu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi ve saygılarını iletti.

Ziyaret sırasında Bakan Soylu’ya Alo Evlat Hattı hakkında bilgi veren Başkan Üzülmez, “Kartepemiz'de yaşayan büyüklerimize, geleceğimiz olan çocuklarımıza, ailelerin temel direği olan kadınlarımıza yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Büyüklerimize 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Her türlü ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Büyüklerimizin en fazla istedikleri Umre ziyaretini de Allah’ın izniyle yerine getirdik. Yaşayan tarihlerimize evlat sıcaklığı ile sahip çıkarak, hizmet etmeye memnuniyetle devam edeceğiz. Dünyayı sevgi güzelleştirecek” dedi.

Oğuzhan Eke

