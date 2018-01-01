Bakan Soylu, Kato Üs Bölgesinde askerlerle yemek yedi

Kato Dağı Üs Bölgesinde askerlerle yemek yiyen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada “Terörün yanı sıra düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele ettik. Türk milletinin huzuru, asayişi, güvenliği ve esenliği için 24 saat esaslı çaba sarf eden güvenlik kuvvetlerinin tamamına minnet ve şükran sunuyoruz. Terörle mücadelede hem kabiliyetlerini geliştirdik. Hem de birçok alanda tedbir aldık. Terör örgütünün ülkemiz içerisindeki sayısını yüzde 50 eksilttiğimiz bir yılı geride bıraktık. Bir taraftan terörle mücadele ettik. Diğer taraftan da 2018 ve ondan sonrasının hazırlıklarını gerçekleştirdik. Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki Türkiye içerisindeki terörist sayısını yüzde 50 azaldı. Bu insansız hava aracından uçaklarımıza, insanlı keşif uçaklarından korucu sistemimize, sınırlarımızda aldığımız tedbirlerden yol kontrollerine, özellikle tüm bakanlıklarla yapmış olduğumuz güvenlik koordinasyonundan yine jandarmamız ve polisimize yeni getirdiğimiz sistemlerimize kadar çok üst düzey bir yıl geçirdik. 2018'e ait hazırlıklarımızı da aynı şekilde gerçekleştiriyoruz, inşallah 2018 yılında da aynı kararlılıkla, elde edilen tecrübelerle ve birikimlerle gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Kato Dağı, geçen yıl terörist yuvasıydı. Kato Dağı, teröristlerin uzun yıllardan beri kış dinlenmelerini ve sezon hazırlıklarını gerçekleştirdikleri yerdi. Burası şimdi bizim. Güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmalarımız ve korucularımız burada duruyor. Çok önemli bir bölgeyi aslında terörizmin üssü olmaktan kurtardılar. Bu önemli adımdı. Ülkenin birçok yerinde özellikle bu yıl, girilmeyen noktalara operasyon düzenledik. Özellikle 15 Temmuz gibi sıkıntılı bir süreci geçirirken zorlanacağımızı düşünenler aslında 'vites büyütmemize' şaşkınlık içerisinde bakıyorlar. Terörizme sıfır müsamaha gösteriyoruz. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Yine 2018 içerisinde şehirlerimiz, kırsallar ve özellikle bulunduğumuz alanlar gibi alanlar dahil olmak üzere, tüm güvenlik kuvvetlerimiz her noktada olacaklar. Yapacağımız işler var. Neler yapacaklarımızı çok iyi şekilde planladık. 2018'in sonunda inşallah bugünden çok daha iyi bir noktada, aziz milletimize attığımız adımları anlatmak durumunda kalacağımıza olan inancımız tamdır. 2018'de sadece kendi içimizde değil, sınırlarımız ötesinde de yapacaklarımız olacak. Terörü aslında Türkiye'ye hazırlık yaptıkları kaynakta kurutmak bizim temel stratejimizdir. Bu stratejimizi 2018 yılında da devam ettireceğiz”

Bakan Soylu, “Güvenlik güçlerimiz uzun zamandan beri yılbaşı gecesi için hazırlık yaptı. DEAŞ'a yönelik, pazartesiden itibaren başlayan çok ciddi operasyonlar gerçekleştirdik. Uzun zamandan beri takip ettikleri DEAŞ hedeflerini gözaltına almak suretiyle yapabilecekleri eylemlerin önüne geçtik. PKK/KCK operasyonlarının da devam ediyoruz. Elbette etrafımızdaki coğrafyanın oluşturduğu tehditleri, belki de Avrupa ülkelerinden çok daha net içimizde hissediyoruz. Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, istihbarat yapılarımız bu konuda tedbirleri en üst seviyede almamız konusundaki iradelerini her gün sergiliyorlar. Milletimiz bize itimat etsin. 2018'de de inşallah bu itimatlarına layık olabilecek adımları hep birlikte atacağız” açıklamasında bulundu.

Soylu, konuşmasının ardından şarkıcı Yusuf Güney ve futbolcu Burak Yılmaz ile telefonda görüntülü görüştü. Soylu ile görüşmesinde Güney, Şırnak Çakırsöğüt'te 10 Ocak'ta ücretsiz konser vereceğini söyledi. Soylu, daha sonra Burak Yılmaz'ı jandarma ve korucularla görüştürdü.

Melih Yiğit