TBMM’nin 26. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan İçişleri Bakın Süleyman Soylu, ikinci kalkışma iddialarına bir Anadolu sözü ile cevap verdi: ”Kim bu konuda aklından bir şey geçirirse tokmağı kafasına indiririz.”

“Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinde müfettişlerimiz var”

Beklenen kararnamelerin ne zaman çıkacağı konusundaki soruya “Devlet kendi rutinine devam eder, işlerini aksatmaz, yapar” diye cevap veren Bakan Soylu, yeni kayyum atamaları olup olmayacağı konusunda ise “Demokrasi ve hukuk devleti içinde olan her türlü süreç başımızın üzerindedir. Demokrasi dışında, hukuk devleti dışında gerçekleşme olursa bunu elbette ki hem kanunun hem demokratik kurulların hem de yöneticilerin değerlendirmesi esastır. Yerel yönetimler ve belediyeler halka hizmet için vardır, terör örgütlerine dayanak teşkil etmek için yokturlar. Kim demokrasi ve hukuk devleti dışına çıkan, yerel yönetimin kaynaklarını eğer terör örgütlerine veya kanunun öngörmediği yöntemlere aktarmaya çalışırlarsa milletin bize verdiği görev bunu engellemektir. Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinde müfettişlerimiz var. Diğer büyükşehirlerde de var, ama burasının özelliği yerinde denetim yapıyorlar. Türkiye’nin 81 vilayetinde hangi kurallar uygulanıyorsa aynı kurallar uygulanacak. Milletin her bir kuruşunun hesabı devlette nasıl soruluyorsa yerel yönetimlerde bu denetim hem Meclis denetimine tabidir hem de devletin kendi kuralları içinde oluşmalıdır” dedi.

“Tokmağa kafasına indiririz”

İkinci kalkışma iddialarının sorulması üzerine Bakan Soylu, “Elbette ki 15 Temmuz toplumumuzun üzerinde bir etki meydana getirdi. Bunun üzerinden sörf yapmak isteyenler olacaklar. Türkiye’de bizim görevimiz demokrasi ve milli iradeyi egemen kılmaktır. Kim bu konuda kafasından bir şey geçiriyorsa, Anadolu’nun güzel bir deyimi var, tokmağı kafasına indiririz, kimsenin endişesi olmasın. Biz tedbirlerimizi alırız, görevimizdir. Biz iradeyi namusumuz biliriz, buna uzanan ele gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz. 15 Temmuz’da millet bu dersi açık bir şekilde verdi. Şimdi de tüm güvenlik birimlerimiz bu konularda hem terör hem huzur hem asayiş, h-hem de demokrasinin güvenliği kavramı çerçevesinde buna kendisini hazır hissetmektedir. Bir tamım değerlendirmeler olacaktır, bir takım manipülasyonlar yapılmaya çalışılacaktır. 15 Temmuz üzerinden istifade etmeye çalışanlar olacaktır, milletin de devletin de yolu bellidir” diye konuştu.

Derya Yetim