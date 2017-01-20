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Bakan Soylu konuştuğu sırada arkasındaki asker bayıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni’nde konuştuğu sırada arkasında duran asker bayıldı. Askerin bayıldığını fark eden Bakan Soylu, konuşmasını yarıda keserek sağlık ekiplerini çağırdı.

Bakan Soylu konuştuğu sırada arkasındaki asker bayıldı

20 Ocak 2017 15:39
Bakan Soylu konuştuğu sırada arkasındaki asker bayıldı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde gerçekleştirilen, ’Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, Türkiye’deki terör eylemlerinin PKK, KCK, YPG, DEAŞ ve FETÖ eliyle gerçekleştiğini vurguladı. Bakan Soylu, "Farklı birer bağımsız yapı olmakla birlikte hepsinin ortaya koyduğu ana fikri ayrımdır ve o amaç doğrultusunda birleştiği açıktır. Bunlar küresel güçler tarafından açık olarak kullanılmaktadır" dedi.

Bazı mesleklerin yeminle başladığını ifade eden Bakan Soylu, "Milletin huzurunu, emniyetini, devletin selametini size emanet edeceğiz. Siz uyanık olduğunuz için vatandaşımız daha rahat uyuyabilecektir. Bu yeminden sonra üzerine aldığınız iş sadece bir meslek değildir. Bu bir aşktır. Bu aşk insana maaştır, makamdır, mevkidir vaat etmez. Bu aşk size Allah’ın rızasını vaat eder, şahadet vaat eder, Ömer Halisdemir olmayı, Fethi Sekin olmayı vaat eder. Elinize silah alacak, zor kararlar vermek zorunda kalacaksınız. Kanundan, hukuktan ve vicdanınızın rehberliğinden asla ayrılmayın. Devletinize bağlı kalın. Millet sizin ana babalarınızdır. Ana baba lafından çıkmayın. 15 Temmuz’da yaşananları gördük. ‘Evladım yapmayın’ dediler dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu. Hukuktan ayrılanlar bugün bir ihanet dalgasıyla yaşamak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

BAKAN SOYLU’NUN KONUŞTUĞU ESNADA ASKER BAYILDI

Bakan Soylu konuşmasını sürdürürken arkasında duran askerlerden biri fenalaşarak bayıldı. Askerin bayıldığını fark eden Bakan Soylu konuşmasını yarıda keserek sağlık ekiplerini çağırdı. Bir süre askerle ilgilenen Bakan Soylu, askerin durumunun iyi olduğunu söyleyerek konuşmasına devam etti.

(Abdullah Sarıca - İlker Turak / İHA)

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi


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