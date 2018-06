Bakan Soylu: 'Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu makus talihi yendik'

Kırşehir’in Mucur ilçesinde halka hitap eden Bakan Soylu, AK Parti'nin seçim şarkısını halkla birlikte seslendirdi. Türkiye’de milletin çok sıkıntı çektiğini belirten Bakan Soylu, “Sadece bugün değil, millet on yıllardan beri hep sıkıntı çekerek geldi. 50 gramlık oy pusulası ile beraber 1950’de kendi dinini kendine yabancılaştırmak isteyen, ezanını kendine yabancılaştırmak isteyenlere 50 gramlık oy pusulası ile cevap verdi. Ezan minarelerden Allahu Ekber diye okundu. Sadece öyle mi, bu her seçim bu ülkede kritik olmuştur. Bu ülkede 15 yaşından küçük çocukların Kur’an kursuna gidip İslam’ın şartlarını, imanın şartlarını, annemizin, babamızın, dedemizin bize öğrettiklerini öğrenmesinler istediler. Bu söylediğim 68 yıl önceydi. Bu da 20 yıl önce, hiçbir şey değişmedi. 50 gramlık bir oy pusulasıyla 2002’de iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan, bu baskıyı da elinin tersi ile itti kaldırdı. Ama bu milletin iradesiyle kaldırdı” dedi.

"Kadınlarımızın ülkemize vereceği gücü azaltmaya çalışan, insanlarımızı ikiye ayıran bir anlayış vardı" diyen Bakan Soylu, “Bu anlayışta 50 gramlık oy pusulasıyla gitti. Şimdi başı açığı da, başörtülüsü de okula da gidiyor, üniversiteye de gidiyor, Meclise de giriyor. Rıza göstermemizi istediler, biz korkak kalmalıydık. Makus talihimiz bu, bizim yollarımız güzel olmamalıydı. Biz Türk Hava Yollarına torpille bilet bulmalıydık bizim makus talihimiz bu, bizim her ilimizde üniversite olmamalıydı bizim makus talihimiz bu. Bizim insanlarımız özgür ve hür şekilde olmamalıydı, bizim makus talihimiz bu. Başımızda bizi sürekli tehdit olarak algılayan birileri bulunmalıydı, bizim makus talihimiz bu. Her on yılda bir bu ülkede bir darbe olmalı ve içimizi kanatmalıydılar, bizim makus talihimiz bu. Her yüz liranın 86 lirasını vergi gelirlerinden biz faize ödemeliydik, bizim makus talihimiz bu. Amerika okyanus ötesinden parmak salladığı zaman ayaklarımızı büzüştürüp ne isterseniz emrediniz demeliydik, bizim makus talihimiz bu diye bizi kandırmışlardı. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu makus talihi yendik, bitirdik”diye konuştu.

“Bize her şeyi söyleyip, her türlü iftirayı atsınlar ama biz ülkeyi hainlere teslim etmedik“

"Bize her türlü iftirayı atsınlar" diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız şehir hastanelerini yıksınlar, milletimizin abidesi ve onuru olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yıksınlar, isterlerse üçüncü boğaz köprüsünü yıksınlar, yaptığımız barajları yıksınlar, yaptığımız 20 bin kilometre yolu tarumar edip yıksınlar. Bu ülkede 26 havalimanını 56 havalimanına çıkardık. Hepsini yıkıp geçiversinler, bu ülkede 3 bin dolardan kişi başı geliri 11 bin dolara getirdik. Çocuklar anaokuluna gidemiyorlardı. Şimdi her 100 çocuktan 70’i anaokuluna gidiyor. Allah’ımıza hamdolsun onları yok etsinler, 81 vilayette üniversiteler yaptık, çocuklarımız okul bulsun, üniversite okusun diye onları kapatsınlar ama bize bir tek iftira atmasınlar bunu net ve açık söylüyorum. Allah şahittir, Allah’a yemin olsun ki biz bu ülkede çok çalıştık. Hepsini yok edebilirler ama bize bir tek şeyi söyleyemezler; biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Şimdi, PKK ile mücadele yapıyoruz. Yarım bırakalım mı? Bakın Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Bütün Türkiye’ye diyor ki; hapisten çıkması lazım. Niye hapisten çıkacak, 53 kişinin ölmesinin tahrikini yapan partisinden karar alan, 'sokakları boşaltmayacaksınız eğer takati yeten yoksa dua etsin T.C.’ye gereken dersi verelim' dedikten sonra tam 53 kişi katledildi. Peki biz yanlış mı yaptık? Terör örgütüne para sağlayan, terör örgütüne adam gönderen, terör örgütü PKK’nın şubesi haline gelen belediyeleri görevden aldık tek tek, biz yanlış mı yaptık. Bir şey daha söyleyeyim, 'Ben arkamı PYD’ye, YPG’ye yasalarım’ diyen bir kadın vardı hatırlıyor musunuz? Ona terör örgütü ile ilişkili diye gereğini yerine getirip kodese gönderdik mi? Arkasını PYD’ye, YPG’ye yaslasın istediği kadar, biz ona dört duvar verdik seçsin beğensin istediğine yaslasın.”

Enderhan Öz