Bakan Soylu o teröristlerin kimliğini açıkladı!

Partisinin Yenimahalle fuar alanında düzenlendiği iftar yemeğinde konuşan Bakan Soylu "Size bugün bir haber vereceğim. Terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da yine bir evladımızı Eren Bülbülümüzü ve bir astsubay başçavuşumuzu burada şehit etmişlerdi. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşı akıttıranı, bu millete sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir" dedi.

Ozan Köse