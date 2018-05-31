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Bakan Soylu o teröristlerin kimliğini açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Güce ilçesinde bugün ölü ele geçirilen 2 teröristin geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubundan olduklarını söyledi.

Bakan Soylu o teröristlerin kimliğini açıkladı!

31 Mayıs 2018 21:24

Partisinin Yenimahalle fuar alanında düzenlendiği iftar yemeğinde konuşan Bakan Soylu "Size bugün bir haber vereceğim. Terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da yine bir evladımızı Eren Bülbülümüzü ve bir astsubay başçavuşumuzu burada şehit etmişlerdi. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşı akıttıranı, bu millete sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir" dedi.
Ozan Köse 

 

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