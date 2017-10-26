Bakan Soylu, 'Ombudsmanlık Dostane Çözüm ve Trabzon Uygulamaları' toplantısında konuştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Soylu, Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği istikrar ve demokratik gelişimeye paralel olarak kurumların gelişim noktasında büyük bir sıçrama yaptığını hatırlattı. Bakan Soylu, ombudsmanlığın tarihimizin bize emanet ettiği en eski kurumlardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak "Ombudsmanlık anayasamızın 74. maddesine göre kurulmuş resmi bir kurumdur. Vatandaştan devlete doğru akışı tabir eder. Ombudsmanlık ifadesi bu topraklarda izi olan bir kurumdur. Toplumun taleplerini doğru anlamda aktarmak için kurulmuş bir kurumdur. Uzun yıllar Cumhurbaşkanının seçtirilmediği, anayasanın yaptırılmadığı ortamda, ombudsmanlık neden bizle geç buluştu diye hayıflanmanın çok da bir anlamı yoktur. Ombudsmanlık kurumunun bu topraklarda geç buluşması normaldir. Bir kurumun verimli çalışması için zamana ihtiyacı vardır. Sayın Şeref Malkoç arkadaşlarıyla birlikte milletimizle buluşma, milleti hemhal etme toplantılarını gerçekleştirmektedir" dedi.

Bakan Soylu, konuşmasında müftülere nikah kıyma yetkisi değişikliğini içeren tasarının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatarak "Gereksiz yere çok tartışılan nikah kıyma yetkisinin müftlüklere genişletilmesi düzenlemesini getirdik. Yapmak istediğimiz açıktır. İnsanların resmi nikaha daha kolay ulaşabilmesini sağlayabilmek. Devletin kanunundaki belli resmi nikahı kıyma yetkisini genişletmektir. Laik değerler açısından hiçbir olumsuzluk söz konusu değildir. Bu bir soğuk savaş aklıdır. Bu bir eski dünya düzeninin hükmüdür. Karşısındakini sürekli mevcut sisteme tehdit olarak algılamak, esas itibariyle İnsan haklarına aykırı en incitici düşüncedir" vurgusunu yaptı.

"Bürokrasinin altında vatandaş gel-git yaptırılmayacak"

E-devlet dönüşümü ve yaygınlaştırma çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Şimdi de e-devlet dönüşümü ve yaygınlaştırma çalışması yapıyoruz. Veri mahremiyetini en düzeyde gerçekleştirecek, kurumlar arası veri paylaşımını sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler 2016 raporuna göre Türkiye e-devlet gelişmişlik sıralamasında 68'inci sırada. Vatandaşlık e-devlet katılım endeksin de ise 60'ıncı sırada. Buna göre 2023 hedefimiz Türkiye'nin e-devlet sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer almasıdır. Bu yalınlaştırılmada 4 esas belirledik. Vatandaşlardan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaşların beyanın esas alınması. Kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin yalınlaştırlması. Vergiler ve harçlar durumunda başvuru ücreti alınmamasıdır. Bu dönüşüm için bakanlığımızda merkezde ve taşrada toplam 253 kişilik bir ekip oluşturduk. Bakanlığımızda yapılan 648 hizmet, tamamı envanterinde yönetim sitemine tanımlanmıştır. Bürokrasinin altında vatandaş gel-git yaptırılmayacak. 2 bin 186 belge İçişleri Bakanlığı'ndan talep edilmekte idi. Artık 664 belgeyi ortadan kaldırıyoruz, istenmeyecek. Bu sayede yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyoruz. 4 birimi kapatıyoruz. Emniyet ile Jandarma arasında birbirleriyle ortak ürünler eşleştirilmiştir. Kimlik tespiti ve ehliyet için istenen belgeyi 2'ye düşürüyoruz. Zaman ve para israfına yönelik çok olumlu sonuçlar almış olacağız. Hem ehliyeti, hem pasaportu, hem de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını nüfus idaresi verecek. Aynı işlemler gerçekleştirilecek. Çok önemli tasarruflar sağlanacak. İnşallah Nisan ayı başı itibarıyla bu sisteme hep birlikte geçeceğiz. Orada bir maliyet azaltma da söz konusu olacak. Arabaların tecil belgelerini Trafik Tescil Şubeleri veriyordu. Vatandaşımıza değişik bir maliyet binmesin diye, noterlerle bir pazarlık yaptık. Ehliyetle yenilemelerde ve yeni almalarda vatandaşımız daha tasarruflu olacak. Trafik Tescil Belgeleri artık noterlerden alınacak. Daha ucuz bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturulacak."

"PKK, şehir içindeki vatandaşlarımızı korkutmak için birtakım alçakça infazlar gerçekleştiriyor"

PKK terör örgütünün artık dağ ve kırsalda etkinliğini kaybettiğini belirten Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dağda, kırsalda etkinliğini kaybeden PKK, şehirlerde alçakta faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Öğretmenlere, mühendislere, işçilere saldırarak korku salmaya çalışıyor. Ocak ayından bugüne kadar dağda etkinliğini, kırsalda etkinliğini kaybeden PKK, şehir içindeki vatandaşlarımızı korkutmak için birtakım alçakça infazlar gerçekleştiriyor.Topluma orada korku salmaya çalışılıyor. Çukur zamanında yaptığı birtakım alçakça girişimleri, güya kendi zihni ve aklıyla devam ettirmek istiyor. Dün, bir cenazeyi kaldırdık. Bir şehidimizi yolcu ettik. Elimizdeki işi takip eden kardeşlerinizden bir tanesiyim. Nereden nereye geldiğimizi takip eden kardeşlerimizden bir tanesiyim. Çok iyi noktaya geldik. İşin ucunun nerede bağlanacağını çok net görüyoruz."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Trabzon Havalimanı'na hareket etti.

Bekir Koca - Ozan Köse

