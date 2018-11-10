Bakan Soylu, otobüs şoföründen dayak yiyen gaziye sahip çıktı

Olay, Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanmıştı. Evine gitmek üzere özel halk otobüsüne binen evli ve 1 çocuk babası Gazi Muhammed Sad Saylanlar, ücretsiz kartını okutup geçerken şoför, iddiaya göre hızla hareket edince düşme tehlikesi geçirdi. Saylanlar, ineceği durağa geldiğinde de ayağa kalkınca bu kez otobüs şoförü ani fren yaptı. Bunun üzerine şoför, gazi Saylanlar'a tekme tokat vurmaya başladı. Diğer yolcular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Gazi Muhammed Sad Saylanlar'ı aradı. Soylu otobüs şoförü hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını söyleyerek ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Sol bileği ve kolunda çatlak olan Gazi Muhammed Sad Saylanlar, "Otobüse devletin verdiği hakla ücretsiz bindiğim için şoför aracı hızla yerinden kaldırınca düşmemek için mücadele verdim. İnmek istediğim sırada da ani fren yapınca, tepkisinin haksız olduğunu söyleyince üzerime saldırdı” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, “Gazimize ‘geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Olayı duyar duymaz hemen gerekli kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimiz hemen gerekli işlemleri yaptılar ve şahıs bulunarak adli mercilere teslim edildi. Bizler devletin temsilcileri olarak her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimiz yanındayız. Onlar bu ülkenin bölünmezliği için mücadele ettiler bizim görevimiz onlara sahip çıkmak” şeklinde konuştu.

Sefa Tetik - Şahap Gürler

