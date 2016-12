Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Cizre’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şerafettin Havalimanı’nda Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur ve protokol üyeleri tarafından karşıladı.

“GÖREVİMİZ HUZUR VE SÜKUNETİN TEMİNİDİR"

Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Cizre esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, bölgede Van, Hakkari, Diyarbakır ve Mardin’de temaslarda bulunduğunu anımsatarak, bugün de Şırnak’ta bu temasların süreceğini dile getirdi. Cizre’de birlik ve beraberliğin ortaya çıktığı bir halin hep birlikte görüldüğünü dile getiren Bakan Soylu, “Vatandaşımızın bizden beklentisi huzur ve güvenliğin temin edilmesidir. Bizim görevimiz de huzur ve sükunetin teminidir” diye konuştu.

“AHKAM KESMEK ÖNEMLİ DEĞİL, İŞ YAPMAK ÖNEMLİ"

Bakan Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Öyle kitaplar üzerinden, sıcak köşelerinden ahkam kesenler var. Ahkam kesmek önemli değil, iş yapmak önemli. Cizre Avrupa’nın birçok yerinde bulunmayan havalimanına sahiptir. Türkiye’nin içinde ahkam kesmek değil iş yapmak önemlidir. Şimdi burada yapılması gereken kendi görevimizi ifa etmektir. Biz kendi görevimizi ifa edeceğiz. Vatandaşın bizden beklediği huzur ve sükunun teminidir. Bizim görevimizde huzur ve sükunun teminidir. Parolamız teröre sıfır tolerans. Esnafımızın hal hatırlarını soruyoruz. Herkes üzerine düşen vazifeyi yerine getirecek. 780 bin kilometrekarenin her santimetresinde huzuru tesis etmek bizim başlıca görevimizdir. Birilerinin de huzursuzluk etmek görevidir, biz huzuru tesis etmek zorundayız”.

CAY OCAĞINDA BELEDİYENİN HİZMETLERİ ANLATILDI

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Burada sohbet sırasında İçişleri Bakanlığı’nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Adanur da ilçede yapımı süren çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Adanur, “Belediyeyi aldıktan sonra bütün yolları asfaltladık, bir kısmı kaldı, yağmurlar geldi, baharla birlikte tekrar başlayacağız. Şehir içinde 50 kilometre asfalt yaptık, 40 kilometre daha yapacağız. Alt yapıda problem olan yerleri onardık, ufak tefek sorunlarımız var. Altyapı içinde ihale yapıldı. Kanalizasyon ihalesi yapıldı su şebekesi için 10-15 gün içerisinde ihalesi yapılacak. Su şebekesi yapılacak. Cizre şehir merkezinin tamamı yenilenecek. Arıtma tesisimiz devam ediyor. Dicle Nehri kenarında parklar yapıyoruz. Nehrin diğer tarafında park yok, orayı da projelendiriyoruz. Baharla birlikte orada da başlayacağız. Yaklaşık 500 binlik bir alan oluşturuyoruz. Belki de Türkiye’deki en büyük parklardan birisi olacak başarabilsek. Şuan planlama aşamasındayız” diye konuştu.

“BU 78-79 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HER BİRİNE YAPILAN ÇAĞRIDIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnaf ziyaretinin ardından özel bir restoranda ilçenin ileri gelenleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Soylu, “Bizler bugün ilmin ve tarihimizin biz emanet ettiği güzel şehir olan Cizre’deyiz. Şırnak’ta, Hakkâri’de Mardin’de, Diyarbakır’da Van’da Şırnak’ta şuan her bir şehrimiz bir şantiyeye dönmüş durumdadır. Bir yandan güvenliği tesis ediyoruz, bir taraftan esnaflarımızın gelişmesini, işlerinin artmasını ve insanlarımızın yarına umutla bakmasını için çalışıyoruz. Burası bir ilim şehridir, burası bir medeniyet şehridir. Bizim görevimiz bu medeniyet ve ilim şehrini kendine yakışır bir anlayışla geleceğe taşımakla tahkim etmektir. Cumhurbaşkanımız bir seferberlikten bahsetti. Evet bu seferberliğimiz teröre karşı mücadelede ortak olacağımız bir seferberliktir. Yapılan çağrı sivil toplum örgütlerinedir, yapılan çağrı 78-79 milyon vatandaşımızın her birine yapılan çağrıdır. Bu çağrı iş adamlarına yapılan çağrıdır. Yapılan çağrı devletin kamu kurumlarında çalışan herkese yapılan çağrıdır” dedi.

“MİLLETİMİZİN BİZE VERDİĞİ GÖREVİ HAKKIYLA YERİNE GETİRECEĞİZ"

Terörün en fazla bölge esnafına zarar verdiği kaydeden Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Terörün en zarar verdiği buranın kardeşliğidir. Bu sokaklardan çocuklarımızı kopartıp onları oyun alanlarından kopartıp hendek açanlara en büyük cevap; onların okullarda okunması onların her birini eczacı her birinin hemşire her birinin doktor her birinin mühendis her birinin matematikçi her birinin polis her birinin jandarma her birinin öğretmen ve her birinin profesör olmalarını sağlayabilmektir. Türkiye bugün bunların hesabını yapabilecek güç ve kudrettedir. İşte o güç ve kudretin buradaki timsalini görmekteyiz hizmetlerle beraber görmekteyiz. Bizi sizden ayırmaya çalıştıkça biz birbirimize o kadar fazla kenetleyeceğiz. O kadar fazla sarılacağız ki o hesapları ve planları yapanlara sizlerin hesabı varsa Allah’ın da hesabı var diyebileceğimiz o anlayışı ortaya koyacağız. Burada HDP kazandı kimsenin bir itirazı oldu mu? Burada bir şekilde geldiler belediyeyi idare etmeye çalıştılar mı? İşte orada problem olmaya başladı. Ne yaptılar eş başkan, neyin eş başkanı arkadaş? Ben bir eş başkan bilirim, bir tek başkan bilirim; oda milletin kendisidir. Başka kimse değildir. Böyle terör örgütünün ortaya koyduğu yakıştırmalarla milletimizin yarına ait demokrasi kültürünü başka bir tarafa devşirmeye kimsenin hakkı olmadığı bir kez daha hepinizin huzurunda ifade etmek istiyorum. Bakın paralar dağa gitmiyor burada asfalt oluyor, çocuk parkı oluyor, kültür merkezi yapılacak alt yapı yatırımları yapılacak göreceksiniz ki Cizre hak ettiği noktaya en kısa süre içerisinde gelecektir. Hiç endişe etmeyin. Biz sizden destek bekliyoruz ve bilmenizi istiyorum. Bu terör örgütleri nerede olursa olsun bunu tavsiye etme konusunda milletimizin bize vermiş olduğu görevi hakkıyla yerine getireceğiz. Bizim geleceğimizi alamayacaklar, buna müsaade etmeyeceğiz. Nereden desteklenseler desteklensinler ne ortaya koyuyorsa koysunlar burası bizim topraklarımızdır. Burası hepimizin topraklarıdır. Burası bizim kaderimizdir burası bizim kararımızdır. Biz efendi olmaya değil biz hizmetkar olmaya geldik. Bir birimizin kuvvetiyle dünyada hak ettiğimiz noktaya, dünyanın 10 büyük devletlerinden bir tanesi olma kararlığına hep beraber yürüyüşümüzü devam ettireceğiz”.

Bakan Soylu, Cizre’deki temaslarının ardından Ankara’daki güvenlik toplantısı nedeniyle Şırnak programını iptal ederek şehirden ayrıldı.