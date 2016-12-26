Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Soylu, partisinin Bitlis İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Soylu, partisinin Bitlis İl Başkanlığını ziyaret etti

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis’te son ziyaretini Ak Parti Bitlis İl Başkanlığına yaptı.

Bakan Soylu, partisinin Bitlis İl Başkanlığını ziyaret etti

26 Aralık 2016 08:20

Parti binasında düzenlenen toplantıda partilerle bir araya gelen Bakan Soylu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasının genelinde “Kadim medeniyetlerin beşiği olan bu coğrafya güzel bir coğrafyadır. Buraya yakışan huzurdur, refahtır, kardeşliktir.” dedi.

Özellikle PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Başkan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde sokakları terk etmeyen Bitlislilere teşekkürlerini ileterek, güzel günlerin yakın olduğunun mesajını verdi. Hedeflerinin bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek olduğunu dile getiren Bakan Soylu, bunun için adımlar atıldığını vurguladı.

Bölgeye yapacakları ziyaretlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Bakan Soylu’ya İl Başkanlığı tarafından ziyaretin anısına hediyeler takdim edildi.

Bakan Soylu, ziyaretin ardından parti teşkilatı ile basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Etiketler: süleyman soylu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç