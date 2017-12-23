Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • Bakan Soylu, 'Pensilvanya’da Fetullah Gülen’le görüştüğü' iddialarını yalanladı

Bakan Soylu, 'Pensilvanya’da Fetullah Gülen’le görüştüğü' iddialarını yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4 Şubat 2012 günü Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya’ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü" iddialarını yalanladı. Belirtilen tarihte Umre’ye gittiğini kanıtlayan fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu, sert eleştirilerde bulundu.

Bakan Soylu, Pensilvanyada Fetullah Gülenle görüştüğü iddialarını yalanladı

23 Aralık 2017 22:39

Bakan Soylu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in kendisi hakkında verilen gensoru görüşmeleri sırasında 4 Şubat 2012 günü Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya’ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü iddialarını yalanladı. Belirtilen tarihte Umre’ye gittiğini belgeleyen fotoğrafları sunan Soylu, Twiiter’dan paylaştığı mesajında “Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler, Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı” ifadelerini kullandı.

Caner Ünver 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç