Bakan Soylu: 'PKK’ya dağları dar ettik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun seçim ofisini açmak için geldiği Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde halka hitap etti. Seçim ofisinin açılışından önce konuşan Bakan Soylu, PKK’ya dağları dar ettiklerini söyleyerek, “Sıçan gibi kaçıyorlar biliyorsunuz değil mi? Son 6-7 günde Şırnak’ta 21 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye’yi ele geçirmeye çalışıp da Amerika’ya peşkeş çekmeye çalışan FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? 1 buçuk 2 yılda tarihin en büyük dersini verdik. Milletimizin dersiyle terörle mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu vilayetlerinde PKK’nın sesini çıkamayacak hale getirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, “Huzur var, huzur. Oradaki Kürt kardeşlerimiz rahatladı. PKK’nın baskısından kurtuldular. Ramazan'ın ilk 4 günü oradaydım. Geceleri ışıl ışıl. Hizmet gelmiş. Belediyeler teröre hizmet ediyordu, şimdi vatandaşa hizmet ediyor. 2014 seçimlerinde bunlar musluktan kan akıtmışlardı. Şimdi biz onlara güzel bir cevap verdik. Hakkari’de 30 günde bir gün su akıyordu, artık 30 günde 30 gün su akıyor. Biz musluklardan kan akıtmadık, biz musluklardan çoluk çocuk vatandaş için berrak su akıttık” dedi.

Gençleri zehirlemek isteyenlere, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çeken Bakan Soylu, “Beni o çok bilmişler aşağı yukarı vurdular ama biz dediğimizi yaptık; 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Uyuşturucu bir terör saldırısı gibidir. Ülkemizin insanını ve gençlerimizi hedef almaktır. Danimarka, Belçika nasıl PKK’ya finansal destek sağlıyorlarsa, koruyup kolluyorlarsa aynen uyuşturucu konusunda da ülkemi hedef almış durumda. Söz veriyorum bu ülkede bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak, hepsini silip süpüreceğiz” şeklinde konuştu.

Son 2 yılda paranın teröre, Kandil’e gitmediğini vurgulayan Bakan Soylu, “Para millete gitti. Ama bu huzurdan rahatsız olanlar var. Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edip, ondan sonra da hapisten çıksın diyenler var. Siyaset yapılır ama siyaset yapılırken bir takım meselelere çok dikkat edilir. Cezaevinden çıksın diye kampanya yapıyorlar. O zaman biz niye terörle mücadele ettik. Niye evlatlarımız gözlerini kırpmadan ay-yıldızlı bayrak için gözlerini yumdular” dedi.

24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Soylu, “Kazanmak sadece AK Parti ve Rcep Tayyip Erdoğan’a yetmez. Önümüzde 5 yıl çok büyük işler başaracağız. Vesayet sistemini tamamen tasfiye ettiğimiz için para faize değil, vatandaşımızın işine, aşına dönecek. Bize sadece kazanmak yetmez, çok güçlü çıkmamız lazım bu seçimden” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, Kandil’e yönelik gerçekleştirilen operasyona değinerek, “Teröristlerin inlerine gireceğiz dedik, girdik. Gazamız mübarek olsun, bugünden itibaren Kandil’e bomba yağdırmaya başladık. İnşallah Kandil’i teröristlerin başına yıkacağız” dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Daha sonra Malatya’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Rüşan Anıl Atar - Uğur Dikilitaş

