İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesinde saat 19.53’te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen hemen yapılan canlandırma müdahalesine cevap alınamamış ve kıymetli dostumuz, Sayın Büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir. Dostumuz Rusya Federasyonu'na, Rusya halkına ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.

“Saldırgan Ankara Çevik kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Mevlüt Mert Altıntaş’tır”

Soylu, "Silahlı saldırı duyulur duyulmaz hemen olayın yakınında bulunan Çankaya Polis Merkezinden yetkililer intikal etmişler ve silahlı saldırgana müdahale etmişlerdir. Çatışma devam ederken olaya Özel Harekat ekipleri gelmiş ve Özel Harekat ekipleri ile saldırgan arasındaki silahlı çatışma sonrası saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu, Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu ve halen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2 buçuk yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş’tır” şeklinde konuştu.

“Bu terör eylemi Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir”

Soylu, olay esnasında yaralanan Leyla Gündoğan, Arnavutluk doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Anastas Zimbirikaki ve Anıl Değer’in olay yerinden acilen Güven Hastanesine getirildiğini belirterek, “Yaralılardan Anıl Değer taburcu olmuştur. Yaralılarımızdan birisi ayağından, birisi de kolundan şu anda tedavi altındadır. Saldırganın bağlantıları araştırılmaktadır. Bu vesileyle tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu suikast, bu saldırı, bu terör eylemi Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir. Bu büyük bir provokasyondur. Özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu acımasız terör eyleminin Türkiye’ye sıkılmış bir kurşun olduğunu ve milletimizin emanetinde olan, ülkemizin emanetinde olan bir dostumuza hainane bir eylem olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“Bu saldırı ve terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır”

Soylu, şu anda Dışişleri Bakanının Rusya’da olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

“Uçaktan iner inmez bizi konuyla ilgili aradı. Şimdi Savunma Bakanımız burada, o da bugün saat 21.00’de Rusya’ya uçacak idi. Yarın çok önemli bir toplantıyı birlikte gerçekleştireceklerdi. Bilinmelidir ki bu suikast bizi, ülkemizi derinden üzmüştür. Bu saldırı ve terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır. Hem Rusya Federasyonu’na, dostumuz Rusya halkına ve kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Bundan sonraki açıklamalarda olayların gelişimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.”