İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da şehitlerin uğurlanma töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Şehitlerimize, aslanlarımıza, yiğitlerimize verdiğimiz bir söz var. Biraz önce onları buradan uğurladık. Sözümüz açık. Arkadaşlar ve bizler görevi tamamlayacağız. Rahat olsunlar, rahat uyusunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet, 14 yıldır başarılamaz denilen birçok şeyi başardı. Teröre dünyadaki birçok ülke, nasıl mücadele edeceğiz de nasıl başaracağız endişesi içerisinde. Ama 14 yıldır birçok başarının altına imza atan bu millet bu devlet, terörü de ortadan kaldırabilecek iradeyi gösterecektir. Özellikle kırsalda yapılan güvenlik güçlerimizin noktaya koyduğu kararlı mücadele de terör örgütünü telaşlandırmakta. Son yılların terör örgütüne katılımındaki en düşük sayı terör örgütünü kendi içerisinde bir çaresizliğe düşürmekte. Bir taraftan finans, bir taraftan ekonomik destek, bir taraftan terör örgütüne katılımlar ve güvenlik kuvvetlerimizin kararlılık mücadelesi ve milletimizin desteğiyle birlikte ortaya çıkarılan bu son tabloyu bertaraf etmeye çalışmaktadırlar. Bunda başarılı olamayacaklardır. Bu açıktır ve milletimizin kararlı tutumu ile bunda başarılı olmayacaklardır. Burada milletimize bir şey ifade etmek isterim. Bir teröriste, iki terörizme destek olan her kim varsa ve bunu biliyorlarsa lütfen güvenlik kuvvetlerine bildirsinler. Bu şu anda çok önemli. Çünkü gerek jandarmamız, gerek askerimiz, gerek polisimiz, gerek özel harekatımız milli bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bunu bugüne kadar milletimizin sabrı ve kararlılığı sayesinde yaptık. Şimdi milletimizin desteğiyle birlikte bunlar nerede saklanıyorsa inleri neredeyse bilmedirler ki bunları bulacağız. Milletimizin de bize özellikle yöre halkının bize bu teröristlerin kimden beslendiği, nasıl destek aldığı konusunda nerede oldukları konusunda ki bizim bilgimizin dışında bilgi vermeleri de önemli. Bu ihbarlar milletimizin bütünlüğü için ve terörle mücadeledeki kararlılığın için burada bir şekilde milletimize ifade etmek istiyorum. Başlangıçta söylediğim gibi görevi tamamlayacağız. Şimdi çok konuşmanın zamanı değil. Bu evlatlarımızın bize emanet ettiği işi şimdi tamamlamanın zamanıdır. Aziz milletimizin başı sağ olsun, ailelerinin başı sağ olsun, ailelerimizin başı sağ olsun, özellikle yaralılarımızı da geçmiş olsun acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Allah yardımcımız olacaktır” dedi.

Bakan Soylu, “Akşam itibariyle gece yarısına doğru ilk rakamlar hastanelerden geldi. Böyle olduğuna yönelik ve biz bu konuda valimizle tekrar irtibata geçtik. İlk gelen bilgilerle, akşam hastanelerden 4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 1 İran uyruklu olmak üzere 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini öğrendik” dedi.

Bakan Soylu, dün akşam evinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ile ilgili soruya ise “Bugün öğleden sonra orada olacağız. Başımız sağ olsun” yanıtını verdi.