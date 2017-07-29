Bakan Soylu, Şırnak-Van karayolunu inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Şırnak’a geldi. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına helikopter ile gelen Bakan Soylu ve Orgeneral Güler'i, Vali Mehmet Aktaş karşıladı. Toplantı salonunda Vali Aktaş ile asker ve emniyet yetkililerinden terörle mücadele konusunda bilgi alan Soylu, daha sonra Şırnak-Van karayolunda devam eden çalışmaları inceledi. Soylu, yol çalışmalarını yapan firma yetkilisine, 2 ay içerisinde netice alınmadığı durumunda iş sözleşmesinin feshedileceğini söyledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, "Bugün Hakkari Dağlıca-Çukurca güvenlik yolu ile ilgili bir değerlendirme yaptık ve özellikle Çukurca yolunun ne aşamasında olduğunu gördük. Hem de oradaki kahraman askerlerimizle, evlatlarımızla, güvenlik görevlilerimizin hepsi ile bir aradaydık. Şimdi burada yine özel idaremiz, karayollarımız hep birlikte yapılan bu bölgenin ekonomik coğrafyasının önemli şekilde etkileyecek çok iyi bir noktaya getirecek. Van’la Habur arasındaki iletişimi sağlayacak bir yol olan ve bizim güvenliğimiz açısından aynı zamanda hayati bir yoldayız. Şırnak Valisi ve askeri erkan bir güvelik toplantısını yapmışlar. Özellikle güvenlik yollarıyla ilgili. Zannediyorum çok kısa süre içerisinde Van’la buluşturacağız. Siirt hattı da var bu yolların içerisinde. Siirt yoluyla da ilgili arkadaşlarımız aynı kararlıkla çalışıyorlar. Bunun önemi şu özellikle Şırnak’ın, Siirt’in ve Van’ın birbirleriyle sınırlarıyla çok daha iyi bir kurabilmesini, ekonomik gelişimini çok daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlamak, diğer taraftan da burası beste dereler terör örgütünün uzun yıllar boyunca neredeyse kendi alanı. Biliyorsunuz eylül ayında burada 6 şehidimiz oldu. Ve bu yollar aynı zamanda terör örgütünün bu hayatiyet alanlarını tamamen ortadan kaldıracak. Birkaç faydası olacak. Hem güvenliğine bakıyoruz. Bu yolun hangi aşamada bitebileceğine bakıyoruz. Gerek sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Sayın Başbakanımız bu yollarla birebir ilgilidir. Özelikle Güneydoğu’da böyle 4-5 tane yolumuz var. Geçen hafta Tunceli-Pülümür arasındaki yola bakmıştık. Oradaki ortaya atabileceğimiz tedbirleri attık. Sadece kırsalda, şehirde terörle mücadele değil, aslında kalkınma ile yollarla attığımız adımlarla, şehirleri birbirleriyle bütünleştirerek, bambaşka bir bakışı ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda arkadaşlarımız burada, tekrar geleceğiz burada ne mesafe aldığımızı da inşallah göreceğiz" dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, açıklamanın ardından kentten ayrıldı.

Melih Yiğit